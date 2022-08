Viruela del mono: cuándo consultar con los médicos

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló sobre la afección. "No todas las emergencias son iguales, no todas las enfermedades son iguales", dijo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó hoy que es clave para frenar el contagio de la viruela del mono, que suma 37 casos en Argentina, "evitar el contacto físico con personas diagnosticadas o con lesiones cutáneas de origen desconocido", así como "consultar en caso de que se presente una en el cuerpo por más mínima que sea".

"La particularidad que tiene esta emergencia sanitaria mundial es que sucede después de una pandemia, entonces es muy importante poder comunicar bien lo que está ocurriendo y aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia por coronavirus", dijo Vizzotti en una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC).

Y continuó: "No todas las emergencias son iguales, no todas las enfermedades son iguales y estamos frente a un escenario completamente distinto a la Covid, aunque la información también es dinámica".

Durante el encuentro, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, explicó que en Argentina se diagnosticaron a la fecha 37 casos de viruela símica, de los cuales el 98,9% son varones jóvenes y la mayoría reportó haber tenido sexo con hombres.

La ministra destacó que es importante que "las personas se automonitoreen y no busquen muchas lesiones, sino más bien lesiones leves y pocas, las identifiquen precozmente y se acerquen a un centro de salud para hacer la consulta y minimizar los contagios". "También es clave que el personal de salud lo sepa para poder sospechar", añadió.

Síntomas y contagio de la Viruela del Mono

"Es importante entender que el contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género y esto es muy importante porque si no aquellas personas que no son hombres que tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar y esto no es así", sostuvo Vizzotti.

Actividades consideradas de alto riesgo:

- Contacto sexual (con o sin preservativo) con personas con viruela símica como así también con lesiones de piel, costras o fluidos.

- Asistencia a eventos en los que haya contacto sexual con múltiples personas, besar o acariciar a sintomáticos o casos confirmados.

- Compartir la cama, sábanas, toallas o elementos de uso personal

- Compartir bebidas y mate con casos.

Si bien el preservativo no genera una barrera de protección absoluta frente a la viruela símica porque se puede tener contacto con lesiones de la piel durante la relación sexual, la ministra enfatizó que "es una oportunidad para remarcar la importancia de su uso para prevenir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual cono VIH y sífilis".

"Lo que vemos es que gracias a los tratamientos del VIH y el conocimiento de que aquellos que tienen el virus de VIH indetectable no lo transmiten, las poblaciones más jóvenes tienen la tendencia a no usar preservativos y esto se traduce en el aumento de enfermedades de transmisión sexual", indicó Vizzotti.