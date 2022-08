La UTN auditará los planes sociales en Tucumán

Las universidades nacionales comenzarán a auditar a los beneficiarios de programas sociales de forma “presencial”, en coordinación con la secretaria de políticas Universitarias del Ministerio de Educación nacional.

Así se informó tras los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la reformulación de los regímenes sociales, entre otras medidas económicas.

“El objetivo es comprobar que todos los beneficiarios, tanto de municipios como de organizaciones sociales, estén trabajando o estudiando y aquellos que no lo estén haciendo se les dará de baja”, aseguró este jueves Gabriel Yedlin, secretario de la Unidad Ejecutora Norte Grande para la Equidad Social, área que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social nacional.

Las revisiones comenzarán el próximo lunes 15 de agosto

Luego del convenio que se firmó en julio pasado entre Educación y Desarrollo Social de Nación con referentes de universidades nacionales, en Tucumán se avanzó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Esta casa de altos estudios será la responsable del censo a los beneficiarios de la provincia, dijo en una entrevista que publica el diario La Gaceta.

“El lunes estaré en Ciudad de Buenos Aires con los responsables del proyecto para tener mayor precisión (…) No se censan a los movimientos sociales ni a los municipios, sino que las universidades tomarán vínculo directo con los titulares para evaluar si cumplen o no y así mejorar las políticas públicas”, aclaró.



Yedlin reiteró que los programas sociales tienen que ser un puente hacia la formación laboral, y no planes “permanentes” de contingencias. “En Tucumán más de 300 mujeres del (ex Ellas Hacen) lograron terminar sus estudios primarios o secundarios, mujeres víctimas de violencia recibieron protección y lo mismo pasó con las madres con hijos discapacitados”, ejemplificó.

Por último exhortó a la clase política y a los referentes de organizaciones sociales enviar mensajes de “prudencia, serenidad y paz social” y darle al presidente (Alberto Fernández) y a su gabinete “la oportunidad de implementar estas nuevas medidas para bien de todos”.

