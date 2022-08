La temporada deportiva en Europa está a punto de comenzar y Mauro Icardi es uno de los nombres que está en el centro de la escena del mercado de transferencias que está próximo a concluir. El tiempo del goleador argentino en el PSG parece estar por terminarse, pero todavía no apareció un interesado que pueda hacerse cargo de su ficha. Mientras camina por el limbo futbolístico, otro tema explotó en torno a su figura en las últimas horas: se filtró un audio de Wanda Nara donde confirmaba el divorcio del jugador.

Lejos de alejarse de este retumbe mediático que generó la noticia, el futbolista de 29 años decidió utilizar sus redes sociales para desmentir las versiones con un singular mensaje: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón.

El futbolista hizo otro movimiento en redes sociales que se contradice con la palabra de Wanda

Los cambios de Mauro Icardi en Instagram

Durante la madrugada de Buenos Aires y el mediodía de París, Mauro Icardi dejó expuesto un nuevo gesto en redes sociales, tal vez con el fin de reconquistar a su -todavía- esposa. Cuando ayer se acentuaron los rumores de su separación, él cambió su foto de perfil por una de él solo. Pero ahora, con el escándalo copando los titulares, volvió a elegir una con Wanda, donde se están besando en una pileta.

No fue el único paso en falso que dio el futbolista en su Instagram en el día de ayer. También posteó una foto con Wanda y la borró, además de la foto de una cámara de seguridad junto a una frase críptica: “Toma la seguridad en tu móvil”. Un mensaje que algunos usuarios interpretaron como una señal de que se agotó de que la mediática lo “controle” a pesar de que ella está en Argentina y él en Francia.

Qué dice Wanda Nara en los audios privados que se filtraron

Ángel de Brito advirtió que esa no era la única grabación que salió a la luz y puso al aire otros audios en los que Wanda le reclama a la mujer por haberla expuesto en los medios y ella niega haber hablado con los periodistas.

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen varias propiedades en Italia. Esta es la vista que tiene desde su hogar de Lago de Como, en Lombardía.

“Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”, se la escucha reclamar a la empresaria mediática.

En respuesta, Carmen desmiente haberse puesto en contacto con los periodistas, le agradece por todo lo que hizo por ella en este tiempo y asegura que cuando le envíen los pasajes se marchará.

Este miércoles Wanda Nara quedó involucrada en una nueva polémica después de que una empleada la acusara de haberla dejado olvidada en Italia.

En Intrusos (América) revelaron que la empleada habría viajado desde Buenos Aires a Italia en 2019 y que solo habría cobrado un sueldo de 600 euros, que es bastante más bajo que el salario promedio en Europa.

Según Marcela Tauro, la empleada aseguró no tener sus documentos ni comida, lo que complica su situación por lo que el jardinero de la casa y los vecinos serían quienes le llevan alimentos.

Consultada al respecto, Wanda negó tener una empleada con ese nombre. Sin embargo, ahora se filtraron audios de su conversación con ella.