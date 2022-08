Muchas veces suelen ocurrir errores involuntarios a la hora de pagar algo, ya sea por entregar una suma mayor o menor al total. Sin embargo, también puede suceder que la diferencia entre el importe real y el abonado sea extremadamente grande. Una joven fue a la panadería a comprar pan y, a la hora de pagar, tuvo una confusión: en lugar de 170 pesos, transfirió 170.000. A través de un video de TikTok contó lo sucedido y se volvió viral. Además, filmó una segunda parte donde reveló cuál fue la respuesta del lugar cuando fue a pedir la devolución.

“Storytime de cómo mi amiga que vive en los Estados Unidos gastó 600 dólares en pan” decía el video que se viralizó en TikTok, junta a una descripción que leía: “Nunca antes visto, el pan más caro de tu vida”. Luego, comenzó el relato de la joven: “Mi papá me dijo, ‘andá a comprar el pan para el choripán del domingo’. A las 19:30 voy a la panadería y pido dos flautas de pan. Me dicen ‘son 170 pesos’”.

@fionarobinsonn nunca antes visto. el pan mas caro de tu vida ♬ sonido original - fionarobinsonn

Madre la obliga a solucionar el problema

Greta regresó a su casa tranquila, pero en horas de la noche la calma cambiaría cuando su mamá ve el reporte de gasto de su tarjeta y se horrorizó con una transacción por el exorbitante monto. Ella nos cuenta que su mamá estaba a poco de desmayarse: “regalaste 600 dólares por un par de panes”, gritó su progenitora.

La mamá le dice que llame a Visa y Mercado Pago para que halle una solución, pero los operadores solo atinaron a comentarle que debía solucionar el problema en la panadería donde hizo la compra.

Regresa a la panadería

En un video de actualización, vemos a Greta quien nos cuenta que al día siguiente del incidente fue a la panadería en horas de la mañana (además de agregar que tan solo durmió de 3 de la madrugada hasta las 5) donde se encontraba la misma chica que la atendió cuando tuvo lugar el incidente.

La joven nos dijo, inicialmente, que quien la atendió se mostró nerviosa por este suceso, asegurando que llamaría a su superior para que pueda darle solución al inconveniente. Greta agregó que, en todo momento, fuera de la panadería, su madre observaba y escuchaba todo sumamente seria.

Una vez en la panadería, le explicó la situación a la empleada que la recordaba del día anterior. Según reveló, la mujer se quedó en shock y le explicó que tenía que buscar a su supervisor para resolver el error. ”Estaba más nerviosa que yo. Mi mamá observando a lo lejos todo”, precisó.

De esa manera terminó la primera parte del video, que tuvo casi tres millones de reproducciones y recibió todo tipo de comentarios, desde los que aseguraron haber tenido una situación similar, hasta los que se preguntaban cómo tenía tanta cantidad de dinero disponible en la aplicación. Pero, también aparecieron los que quisieron saber si pudo o no recuperar los $169.830 que pagó de más.

Tras los pedidos, grabó una segunda parte donde relató: “Abrió Mercado Pago y me pudo devolver el dinero”. Asimismo, reconoció que fue una desgracia con suerte y agradeció la actitud de la empleada al sostener “En el mundo hay gente honesta todavía”, indicó. “Ahora me lo tomo con mucho humor, si no no estaría viva”, concluyó.