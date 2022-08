Icardi puso una foto de perfil en Instagram con Wanda

Casi 9 meses después del Wandagate, Wanda Nara llegó al país por varios proyectos, pero en un audio que se filtró confirmó que también vino a la Argentina para comenzar los trámites del divorcio de Mauro Icardi.

Durante la madrugada de Buenos Aires y el mediodía de París, el futbolista dejó expuesto un nuevo gesto en redes sociales, tal vez con el fin de reconquistar a su -todavía- esposa. Cuando ayer se acentuaron los rumores de su separación, él cambió su foto de perfil por una de él solo. Pero ahora, con el escándalo copando los titulares, volvió a elegir una con Wanda, donde se están besando en una pileta.

No fue el único paso en falso que dio Icardi en su Instagram en el día de ayer. También posteó una foto con Wanda y la borró, además de la foto de una cámara de seguridad junto a una frase críptica: “Toma la seguridad en tu móvil”. Un mensaje que algunos usuarios interpretaron como una señal de que se agotó de que la mediática lo “controle” a pesar de que ella está en Argentina y él en Francia.

Wanda Nara se va a divorciar de Mauro Icardi: lo confirmó en un audio privado que se filtró

Este miércoles en LAM (América) dieron a conocer un audio privado en el que Wanda Nara confirma que le pondrá fin a su matrimonio con Mauro Icardi. “Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, se la escucha decir en la grabación que le envío a una empleada. Y remarca: “Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Carmen es la mujer que recientemente acusó a la empresaria mediática de haberla dejado varada en la casa de campo de Milán y a quien Wanda negó conocer.

Después de poner al aire ese mensaje, Ángel de Brito advirtió que esa no era la única grabación que salió a la luz y puso al aire otros audios en los que Wanda le reclama a la mujer por haberla expuesto en los medios y ella niega haber hablado con los periodistas.

“Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”, se la escucha reclamar a la empresaria.

En respuesta, Carmen desmiente haberse puesto en contacto con los periodistas, le agradece por todo lo que hizo por ella en este tiempo y asegura que cuando le envíen los pasajes se marchará.

Fuente: TN