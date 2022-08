Enrique Pedicone propone "guillotinar a la justicia"

El ex camarista de Apelaciones, Enrique Pedicone, brindó una entrevista al programa Panorama Tucumano donde cargó contra la Justicia por no haber dictado hasta el momento una sentencia en la causa que impulsa para ser restituido en aquella función.

Como lo hiciera días atrás en su visita a Los Primeros, Pedicone volvió a criticar a Osvaldo Jaldo y habló acerca de sus aspiraciones políticas.

A continuación la entrevista completa publicada este jueves por el diario La Gaceta:

-¿Vas a hacer política?

- Voy a hacer política, aunque todo el tiempo hacemos política.

- ¿Entonces tenía razón Jaldo cuando decía que hacías lo que hacías para hacer política después?

- Si se pone en un cuadrante la coordenada tiempo se dará cuenta que no tiene razón Osvaldo Jaldo porque cuando él dice eso lo dice enmarcado en un enorme estrépito que sucede en la provincia en virtud que un delegado de él que hoy está en la justicia de Tucumán, que es Daniel Leiva, aprieta jueces y en el caso mío pretendía que fallara de determinada manera. Lo hizo tres veces y en la tercera lo grabo y entrego esos audios que son inmortales, que pertenecen a toda la sociedad, a la historia de la provincia. Y la justicia en lugar de restituirme sigue con una mora que lleva más de dos años.

- ¿Por qué deberían restituirlo?

- Fue una ejecución, fue un fusilamiento porque todo el ordenamiento político, legislativo, no tan solo de Argentina sino de Naciones Unidas, prescribe y son operativas todas esas normas que van a en contra o enfrentan, o que dan el sostén, el apoyo y la defensa a un sistema democrático donde los funcionarios deben denunciar cuando están ante un delito.

Críticas a los jueces

- ¿Los jueces no toman decisiones cuando el poder está en juego?

-Los jueces de Tucumán, la gran mayoría, son unos pusilánimes. Lo digo categóricamente. Algunos lograron ubicar a toda la familia adentro. Hay familias enteras de funcionarios o jueces en el Poder Judicial que por mes se pueden llevar entre cinco y seis millones de pesos en sueldos.

- ¿Cuánto gana un juez?

- Actualmente, mi sueldo puede estar en el orden de los $800.000.

- ¿Y de qué vivís ?

- Bueno, yo soy profesor a cargo de la titularidad de procesal Penal y profesor adjunto de Derecho Romano. Y además, intenté rendir para juez federal, llegué a inscribirme en el juzgado N° 1 de la provincia de Jujuy y una de las espadas del kirchnerismo, Graciela Camaño, me baja de la lista por el antecedente, es decir que yo casi soy un muerto civil.

- La Legislatura dijo que no sos idóneo para ejercer el cargo de juez.

- Un vaso de agua y la opinión de esta Legislatura no se le niegan a nadie. Todo Tucumán sabe lo que pasó. Esta Legislatura, que interpuso un juicio político contra la Corte que hace un año y medio que no falla, con lo cual deniegan el acceso a la justicia y es el derecho más humano que tiene una personas que es el acceso a justicia para que le digan que si o que le digan que no. En el caso que me digan que no, yo me voy a la Corte Federal y usted sabe que a la fiscal Cecilia Goyeneche de Entre Ríos le pasa lo mismo que a mí cuando es condenado el ex gobernador Sergio Uribarri. En noviembre de 2020, dije que en una provincia seria y transparente Jaldo estaría preso, y eso me granjeo una enorme antipatía, para decirlo coloquialmente ‘me la tenían jurada’.

- ¿Qué vas a hacer siendo político?

- Yo uso un término muy coloquial que es guillotinar a la justicia y eso significaría que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán no pueda amparar o mirar para el costado.

Fuente: La Gaceta