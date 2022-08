Grabois dejaría el Frente de Todos tras los anuncios de Massa

No pasó ni una hora de que el flamante ministro de Economía Sergio Massa anunciara sus primeras medidas que se escuchó una queja significativa puertas adentro del Frente de Todos. La emitió Juan Grabois, uno de los dirigentes sociales más cercanos a Cristina Kirchner, quien dejó trascender este miércoles que mañana informará a primera hora que evalúa alejarse de la coalición oficialista.

Para Grabois, la ausencia en la agenda de Massa de una medida de contención social parecida al salario básico universal, que reclama desde hace tiempo, es un hecho intolerable y podría detonar su salida del oficialismo. “No hay nada para los de abajo”, deslizaron desde su entorno. Sin embargo, pese a que se esperaba que su comunicado saliera durante la noche del miércoles, el dirigente postergó su decisión para este jueves.

“El Frente Patria Grande, como fuerza política, va a convocar a sus dirigentes de todo el país para evaluar la ruptura con el bloque de diputados del Frente de Todos”, aseguraron fuentes cercanas al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien en las últimas semanas había endurecido su discurso hasta el punto de promover una movilización al Puente Pueyrredón en reclamo de políticas para paliar la indigencia.

Previo a dar a conocer su posición, el dirigente social había compartido un mensaje en su cuenta de Twitter con un fragmento de la canción “El tesoro de los inocentes”, del Indio Solari, que dice:

Juegan a “primero yo”

Y después a “también yo”

Y a “las migas para mí” y cierran el juego

Porque ya saben que

El tonto nunca puede oler al diablo

De esta manera, la eventual salida de los tres legisladores nacionales que le responden (Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli) implicaría que el bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja deje de ser la primera minoría, ya que quedaría con 115 miembros, contra los 116 de Juntos por el Cambio. “Tenemos tres diputados nacionales, una legisladora porteña, una diputada provincial bonaerense y 30 concejales”, alardearon desde las filas del Frente Patria Grande.

Giro combativo

Hace varias semanas que Grabois entró en “modo lucha”. Es que el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) siempre fue el aliado más incómodo del Frente de Todos, pero ahora ingresó en una fase mucho más combativa contra la Casa Rosada en reclamo de medidas para los sectores populares.

Sin ir más lejos, hace dos semanas, el líder del MTE no dudó en marcar a fuego su mensaje al Presidente al vociferar: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”.

“Es muy fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Alberto, que por lo menos no estemos debajo de la línea de indigencia. ¡Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo! ¡Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes!”, clamó Grabois en acto sobre el Puente Pueyrredón, para alertar, ya a los gritos: “¡Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta de que no es [una marcha] política! ¡La puta madre! ¡Es obvio que esto no da para más!”.

Fuente: La Nación