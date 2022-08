Google Drive: cinco claves para poner en orden tu cuenta

El momento tan temido llegó: abriste tu cuenta de Gmail y recibiste un aviso en el que se te notifica que tu almacenamiento en Google Drive está casi lleno.

Aunque el primer acto reflejo para conservar tu espacio es empezar a borrar los últimos emails recibidos sin prestar mucha atención para liberar espacio lo más rápido posible, lo importante es mantener la calma. Realizar una serie de sencillos pasos llevará a que recuperes gigas de almacenamiento y liberes espacio para poder seguir recibiendo y guardando todo tipo de archivos.

Sin dudas, con 15 gigas de espacio de almacenamiento gratuito, Google Drive es la opción ideal para guardar tus cosas en la nube y despreocuparte por un buen tiempo. Pero ese tiempo, llega a su fin. Especialmente para quienes lo usan desde hace años.

Es que ese límite incluye los adjuntos de los emails y las imágenes en Google Fotos. Y todos sabemos que los correos electrónicos y, especialmente, las fotos son muy fáciles de acumularse sin que nos demos cuenta... hasta que llega el aviso que nos advierte que se nos está por acabar el espacio que Google nos brinda para que atesoremos información y recuerdos digitales.

Pero a no desesperar. Afortunadamente, es fácil encontrar los archivos, mensajes, adjuntos y medios que están ocupando valiosos gigas y volver a disfrutar ese espacio en Google Drive.

Cinco claves para liberar espacio en tu cuenta de Google Drive

El primer paso es encontrar qué es lo que más espacio ocupa en tu cuenta

Para averiguar qué está ocupando tanto espacio en tu Google Drive, deberás ir a la página de almacenamiento de Google Drive (https://one.google.com/storage). Ahí encontrarás un gráfico que te mostrará cómo se divide tu cuenta y cuántos gigas ocupan tu emails, imágenes y archivos en Drive.

En esa página podrás ver el porcentaje total de almacenamiento y los diferentes planes de almacenamiento que ofrece la empresa, si es que estás pensando en contratar y pagar por más espacio.

Aunque Google ofrece una herramienta que elimina los archivos más grandes de tu cuenta, es recomendable que revises personalmente y decidas vos qué archivos no necesitás más para que no pierdas adjuntos importantes y fotos de recuerdos que no tengas guardadas en ningún otro lado sin copia de seguridad.

Recordá que los archivos enviados a la Papelera suman al conteo total de tu espacio por lo que es importante darle periódicamente un vistazo y borrar lo que haya allí.

El segundo paso es identificar qué archivos son tenidos en cuenta por Google para tu espacio de almacenamiento gratuito.

No todo lo que brilla es oro y no todo lo que tenés en Drive cuenta para tu límite de almacenamiento. Esta es la primera razón por la que no deberías desesperarte y empezar a eliminar archivos indiscriminadamente. Los documentos que creás en Google Docs, Google Sheets o Google Slides no cuentan para tu límite.

En cambio, todo lo que está en Gmail, sí. Y en cuanto a las fotos, solamente las imágenes de más de 2.048 x 2.048 píxeles y los vídeos de más de 15 minutos en Google Fotos cuentan para tu límite de almacenamiento en Drive.

Ahora sí: a limpiar el Drive

Ingresá a Google Drive y dale un vistazo a Mi unidad (en el menú de arriba a la izquierda). Aparecerán todos tus archivos. Lo ideal sería ordenarlos por tamaño. Pero en esta pantalla Google no lo permite. Para lograrlo, hay un pequeño truco: deberás hacer clic la barra que indica la cantidad de almacenamiento que te queda, en la columna de la izquierda, abajo de todo:

Ahí verás entonces una lista y tendrás la posibilidad de ordenarlos por tamaño con un solo clic:

Otro truco: si tenés archivos en PDF podés mantenerlos y liberar espacio convirtiéndolos a Google Docs, Sheets o Slides. Para hacerlo, hacé clic en el PDF con el botón alternativo, luego “Abrir con” y seleccioná Google Docs en el menú desplegable. Cuando ya tengas la copia, borrá el PDF original y listo: truco conseguido, espacio liberado.

No te olvides de vaciar la Papelera de Drive. Todos los archivos que elimines irán a parar allí y el espacio no se liberará hasta que los borres definitivamente.

Repasá tus fotos y videos y borrá la basura digital

Deshacerse de las imágenes y videos más pesados puede tomarte un tiempo extra, pero valdrá la pena. Google Fotos se usa como copia de seguridad automática de las fotos que sacás con tu celular Android. Es por esa razón que, generalmente, este “galpón” de imágenes es el que más espacio utiliza. Muchas veces estos archivos no son importantes y ni queremos mantenerlos.

Lamentablemente, Google no permite ordenar las fotos y video por tamaño, por lo que deberás repasar el carrusel de imágenes e ir borrando. Lo bueno es que podrás seleccionar varias a la vez y eliminarlas todas con un solo clic.

Último paso: revisar Gmail y eliminar correos con adjuntos pesados que ya no te sirven

Finalmente, deberás ponerte a revisar tus correos. Lo sabemos, es una tarea tediosa que nadie quiere realizar. Y mucha gente paga por más espacio solamente por no ponerse a borrar emails viejos.

Sin embargo, esta tarea no es tan complicada como parece. Una buena manera de empezar es ir a la barra de búsquedas de correos para filtrarlos por tamaño. En la parte derecha verás un selector de filtros y al hacer clic sobre él, se desplegará un menú en el que podrás pedirle a Gmail que te devuelva una lista con los emails más “pesados”. Simplemente deberás indicarle el “peso” por el que quieras filtralos. Podés arrancar por los mayores a 10 MB. Y luego ir depurando.