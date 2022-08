El cáncer que “prefiere” a los hombres jóvenes

El cáncer testicular ocurre en los testículos, que se encuentran dentro del escroto, un saco de piel floja que se halla debajo del pene. Los testículos producen hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. En comparación con otros tipos de cáncer, el cáncer testicular es poco frecuente. Pero el cáncer testicular se suele dar en los hombres de 15 a 35 años de edad.

El cáncer testicular es sumamente tratable. Según el tipo y estadio del cáncer testicular, puedes recibir uno de varios tratamientos o una combinación de ellos. El doctor Aníbal Ezquer, del staff de Urosalud, señaló que “la ventaja de este cáncer es que encontrado a tiempo tiene alta tasa de curación. La consulta muchas veces suele ser motivada por el propio paciente que dice me toco o palpo una dureza en el testículo, algo que le llama la atención y, entonces el médico, procede al examen”.

Ezquer comentó que hay patologías comunes que pueden simular un tumor de testículos y son banales y benignos como, por ejemplo, los procesos infecciosos y los quistes paratesticulares, que tienen una sintomatología inicial parecida. “Nosotros echamos mano de herramientas diagnosticas imagenológicas y con una buena Eco Doppler puede confirmarse o descartarse el tumor de testículos”, precisó.

Autoexamen de testículos

El profesional opinó que es más sencillo el autoexamen de testículos que el de mama. “Recomiendo al paciente que, cuando se bañe, palpe sus dos testículos suavemente con las dos manos para percibir su consistencia, volumen y apariencia. Uno debe estar atento a ver si nota algo duro o que duela, aunque de por sí es una zona sensible en los hombres”, precisó.

Ezquer comentó que los tumores de testículos son muchos y que lo más frecuente, dentro de la malignidad de un tumor, es que resulten poco agresivos porque se trate de seminomas. Comentó que lo que sí o sí se hace ante un diagnostico de tumor de testículos es una intervención quirúrgica para sacar ese testículo y mandarlo a biopsia para saber de qué tumor se trata.

“Muchas veces la cirugía cura la enfermedad. Pero después de la intervención quirúrgica se estudia al paciente con nuevas ecografías, tomografías y estudios de sangre. Hay otro tipo de tumores de testículos que son más agresivos, pero por suerte son menos frecuentes y requieren tratamiento posterior con quimioterapia. La presentación es igual en todos, una tumoración testicular autopalpable y palpable por el profesional de salud” describió el urólogo.

Agregó que otro síntoma puede ser dolor porque a veces los tumores de testículos debutan con un proceso infeccioso que implica una situación de dolor por múltiples causas, donde los testículos se infectan y pueden formar pus. “Cuando uno hace la ecografía en esos casos encuentra un nódulo intratesticular que puede requerir intervención quirúrgica. Pero lo fundamental en los síntomas es la palpación de un aumento de volumen y la consistencia dura, pétrea en uno de los dos testículos y solo a veces va acompañado de dolor”, detalló.

Ezquer recomendó consultar al profesional ante estos síntomas porque la mayoría de los tumores de testículos, cuando no se diseminaron, pueden curarse con una cirugía. Afirmó que está la opción de colocar una prótesis testicular durante la misma intervención, solo a los fines estéticos, porque a los fines funcionales no afecta tener uno solo. “Pensando que es hombre joven, aun con un solo testículo sano tiene una vida absolutamente normal, no se ve alterada su fertilidad ni su salud ni potencia sexual. Hay que perder el miedo y ante duda o sospecha acudir al urólogo”, resumió.