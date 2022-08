Jimena Barón dejó atrás el caramelo y estrenó nuevo look

Jimena Barón supo hacer de sus redes sociales un espacio de inspiración fashionista, donde comparte jugadas apuestas de moda con mucha piel al descubierto. El pelo, siempre impecable, acompaña armoniosamente sus looks. Y aunque es bastante clásica en sus elecciones estilísticas, ahora se animó a un cambio radical: apostó al mega rubio.

La cantante pasó por el salón de Leo Leiva, uno de los peluqueros más reconocidos y el elegido de otras famosas como Candelaria Tinelli y Charlotte Caniggia, para hacer realidad su transformación. Atrás quedó su look color caramelo, con algunos mechones más claros, y pasó al rubio total: un tono muy claro, casi platinado, que se oscurece apenas a la altura de las raíces, fusionándose con su castaño natural.

Jimena Barón pasó por las manos de Leo Leiva y estrenó nuevo look

El peluquero compartió un par de fotos del resultado en su perfil, donde Barón luce el nuevo look en todo su esplendor: peinado con ondas al agua con mucho volumen, una apuesta que ya se volvió su elección de cabecera.

Con un look urbano, Jimena Barón mostró su nuevo look y adelantó nueva música

En su perfil de Instagram, Jimena Barón publicó una serie de fotos en un estudio de grabación. Y aunque no dio muchos detalles acerca de su lanzamiento musical, aprovechó para lucir su nuevo rubio. ¿El vestuario? Una remera crop negra estampada, un pantalón de jean al tono ancho y botas con estampado animal print de pitón con taco aguja.

Siempre atenta a los detalles, sumó un par de anteojos de sol negros de modelo envolvente estilo futurista -el formato más elegido por las referentes fashionistas- y una vez más lució el pelo peinado con ondas.

La acompañó su hijo Morrison, que cada vez está más canchero: como su mamá, llevó anteojos de sol y un look total black de chomba, remera de manga larga, pantalón de jogging con detalles en rojo y zapatillas deportivas con suela blanca.

“De lo nuevo solo adelanto el pelo, que falta poco, y que Morrison es mi felicidad. El álbum es el mejor. Nada más”, escribió, enigmática, dejando a sus fanáticos con ganas de más. Aunque todavía no hay más novedades de sus lanzamientos musicales, seguramente haya nuevos looks a la vuelta de la esquina con los que seguirá inspirando a sus seguidores.

Jimena Barón reveló cómo superó su relación con Osvaldo

Hace unos días, la actriz recibió en Instagram la consulta de uno de sus fans, quien le escribió: “Consejo para soltar a alguien tóxico”. Lejos de esquivar la pregunta, la exjurado de La Academia fue muy contundente con su respuesta, haciendo alusión a su ex y padre de su único hijo: “Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero”. Con esta frase, la también actriz se refirió a “La tonta”, el hit con el que lanzó su carrera musical y que estaba dedicado justamente al exfutbolista.

“Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ve y si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volverá a ser, me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté vuelvo a romper”, dice la letra de la canción que escribió cuando se separó por primera vez, para describir lo que era su vínculo con el ex Boca Juniors. Lo cierto es que la pareja tuvo varias idas y vueltas y, luego de otra apuesta al amor, tuvieron otra ruptura en la que ella lanzó “La Cobra”, otro de los temas que le dedicó a su ex.