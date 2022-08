Marianela Mirra anunció que podría estar en "Gran Hermano"

Hace tiempo que Marianela Mirra eligió llevar un bajo perfil. Sin embargo, en las últimas horas su nombre volvió a estar en boca de todos por su supuesta participación en Gran Hermano 2022. Los productores de Telefe la tienen en carpeta, pero no para ingresar a la casa como participante.

La tucumana le confirmó a Fernanda Iglesias que la semana que viene hablará con Gastón Trezeguet. “En Instagram puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear, nada más”, aseguró la campeona de la cuarta edición, que se mostró un poco reacia a la idea de volver a Buenos Aires y revivir su exposición.

Cambio de vida

“Pero yo no creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá, ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás!”, sostuvo en referencia al escándalo con Jorge Rial. Por último, Mirra aseguró que “está en otra”, y que está casi descartado que acepte estar como panelista de El Debate: “Eso no quiere decir que no me enganche de un formato del que fui fan siempre, pero lo voy a ver por TV. Yo soy de las que tiene una vida luego de la tele”.

Marianela Mirra recordó su conflicto con Jorge Rial

En 2014, Marianela Mirra se ilusionó con llegar al panel de Intrusos (América) de la mano de Jorge Rial, con quien tenía buena onda. Sin embargo, las charlas que mantenían en privado empezaron a tener otro tono y el escándalo no tardó en explotar, sobre todo porque él estaba en pareja con Loly Antoniale.

“La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y paj… Yo me quise morir, porque ahí había buena onda”, recordó la campeona de Gran Hermano 2007.

Algunos de los chats entre Marianela Mirra y Jorge Rial

Marianela afirmó que nunca pretendió tener un vínculo fuera de lo laboral con Jorge Rial: “Me dan asco tipos así. Mucho tiempo estuve sin hacer nada, no por falta de apoyo, sino que no quedé bien ante esta situación como le hubiera pasado a cualquier persona”. Desde aquel entonces, eligió desaparecer de los medios y refugiarse en su familia y amigos.

Marianela Mirra el día de la final de GH 2007

El nuevo look de Marianela Mirra

De la joven que ingresó a la casa más famosa del país ya no queda nada. La mediática ahora luce el pelo corto, rubio y a la gente le cuesta reconocerla. Sin embargo, ella está feliz con esta nueva imagen, que la aleja para siempre de la Marianela que el público votó para que se alzara con el premio mayor hace 15 años.