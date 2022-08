La China Suárez se instaló en Uruguay, ¿Qué hará allí?

Por estos días Eugenia La China Suárez se encuentra en Uruguay, y ella misma lo confirmó con algunas fotos y videos desde Montevideo. La actriz suele elegir el país vecino para vacacionar en familia, pero esta vez se trata de compromisos laborales que tenía pactados desde hace tiempo. Además de mostrar un poco de su rutina en la capital uruguaya, le dedicó un romántico mensaje a Rusherking.

El martes la ex Casi Ángeles publicó una selfie junto un emoji de la bandera uruguaya y un corazón, y más adelante compartió un clip paseando por la rambla montevideana. Tal como informaron los medios locales, se quedará durante todo el mes de agosto para filmar una película junto a Joaquín Furriel, de la que todavía se desconoce el nombre. Cabe recordar que este año la artista se animó a combinar su carrera actoral con su vocación como cantante, y lanzó dos canciones: “El Juego del Amor”, en colaboración con Santiago Celli, y “Lo que dicen de mi”, una composición que desliza algunos de sus sentimientos cuando estalló el Wandagate en las redes sociales.

Películas

En paralelo estará de estreno en los próximos meses cuando llegue el lanzamiento de Objetos, la película que grabó en Madrid junto a Álvaro Morte, el actor español que se puso en la pie de El Profesor en la exitosa serie La casa de papel. En medio de sus actividades, la China sorprendió con una imagen suya en las góndolas de un supermercado y escribió: “Lo primero que hago cuando llego a Uruguay”. En la foto se la ve tomando una bebida chocolatada, mientras luce un tapado sintético y gafas de sol.

Nostalgia

Al día siguiente mostró a su hijo Amancio, de dos años, caminando en la casa donde se instalaron y bromeó: “En esta foto parece que se portara bien… mi Chucky”. También expuso la nostalgia que siente por estar lejos de su pareja, y eligió una tierna postal donde se los ve abrazados, y la tituló: “Te extraño”, junto a un corazón encendido en llamas. Cuando Thomás Nicolás Tobar -el verdadero nombre del trapero santiagueño- vio su publicación, la reposteó con emojis de llanto y corazón partido: “¡Te extraño más!”.

Este año la actriz ya había estado algunos días en Uruguay, cuando participó del programa ¿Quién es la máscara?, y allí expresó su amor por los uruguayos, que siempre le transmiten su cariño a través de las redes sociales. En aquel momento había brindado algunas pistas para dar a conocer su identidad mientras vestía un disfraz de helado: “Me gusta ver la televisión pero por momentos me da vergüenza. Especialmente si estoy acompañada, haciendo zapping y me encuentro a mí misma en la pantalla porque es raro verse a uno mismo”.

“La música tiene un espacio muy importante en la vida, la libertad que me da cantar, bailar y actuar no me la da ninguna otra actividad”, aseguró en su presentación, mientras estaba preparando su primer material discográfico como solista. Además se definió como “un alma vieja en un cuerpo joven” y aclaró que si bien le gustan la música de todas las épocas, su género preferido es el jazz.

Eugenia hizo su debut interpretando “Libre soy”, el tema de la película Frozen. Ninguno logró descifrar de quién se trataba, pero en su siguiente participación no tuvo la misma suerte, y luego de cantar “Let it be” de Los Beatles quedó eliminada del certamen. Cabe agregar que este mes también están comenzando las grabaciones de la versión argentina del mismo formato, que contará con la conducción de Natalia Oreiro y habrá participaciones sorpresa.