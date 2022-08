En las últimas horas, se viralizó un video que realizó un youtuber que recorre cementerios. En este caso, visitó la tumba de El Noba en Florencia Varela. Los seguidores aseguran que en la grabación se puede escuchar un mensaje del cantante: “Abran”.

En las últimas horas, Martina Segovia y Vanesa Aranda, hermana y mamá del cantante, se manifestaron enojadas por todo lo sucedido. Ambas calificaron la publicación como “una total falta de respeto”.

El descargo de Martina, la hermana de El Noba

“Lo único que voy a decir sobre el video que está circulando es que es una total falta de respeto. Dejen de consumir ese tipo de cosas que no aportan nada. Claramente ‘la voz’ que se escucha no es la de mi hermano”, escribió Martina Segovia en su Instagram.

Y se despachó con un mensaje para Egui Sosa, el youtuber que filmó la secuencia: “Es un pelotu... que con tal de tener un par de likes hace ese tipo de cosas faltando el respeto a la familia”.

“No voy a decir nada más sobre el tema. Los pelotu... son como las hormigas, están en todos lados. A la gilada ni cabida”, cerró Martina.

La palabra de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba

En diálogo con Mitre Live, Vanesa Aranda habló de cómo se sintió tras el video viral: “Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso, yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba. Para mí no corresponde, por respeto a mí y a una nena de 6 años”.

“Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le di permiso para que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado, pero es mi hijo”, manifestó con enojo.

Según contó Vanesa, llamó al youtuber para pedirle explicaciones y él apuntó que se trataba de un homenaje. “Lo que quiero que entiendan es que para mí no es El Noba, para mí es mi hijo, es Lautaro, y se lo expliqué bien, él lo tiene que entender, él me dijo que lo amenazaron, pero yo no sé eso, no tengo nada que ver ahí; le hablé como mamá”, indicó.

Una joven fue mamá y le puso Noba a su bebé en homenaje al músico

Una joven de Quilmes fue mamá y le puso Noba a su bebé en homenaje al músico

Sol Riquelme, una cantante y compositora quilmeña, se convirtió en la primera mamá en ponerle Noba a su hijo en el documento nacional de identidad. Lo hizo en honor al recordado músico, que en realidad se llamaba Lautaro Coronel. Su gesto conmovió a todos los fans del artista, que murió el pasado 3 de junio luego de sufrir un terrible accidente en moto.



“Te espero con ansias mi Noba Jeremías, mi bebé. Ya quisieran tener un hijo para llamarlo Noba, son re envidiosos. Cumbia 420 pa’ lo negro y la Mafilia”, había comentado semanas atrás, antes de dar a luz a su primogénito.

El pequeño, que nació a fines de julio, ya es una estrella en las redes sociales. “No se esperaban un Noba Jeremías así de lindo, ehh. Sos perfecto mi amor, tu mirada es la más sincera del mundo”, comentó la joven en su cuenta de Facebook junto a varias fotos del nene. Poco después del parto, Sol le declaró todo su amor con un mensaje con guiño incluido al artista oriundo de Florencio Varela: “Te amo mi hijito hermoso. Tamo Chelo”.