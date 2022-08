En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se celebra desde lunes 1 de agosto hasta el domingo 7, Juana Repetto realizó una publicación en sus redes sociales donde se mostró amamantando a sus hijos. Sin embargo, una de las imágenes generó controversias: qué pasó.

La foto de Juana Repetto amantando a su hijo mayor desató un cataratas de críticas en las redes: “Qué necesidad”

Una de las fotos les resultó chocante a los usuarios. Se trata de una postal en la que su nene más grande aparece colgado de su pecho, mordiéndole el pezón. Indignados, sus seguidores le hicieron saber que se había pasado de la raya con lo que publicó.

Una seguidora también le hizo una sugerencia muy especial: “Hay que enseñar a esos niños que ellos también deben respetar y cuidar de la madre. Creo que la foto carece de eso. Yo amamante a mi hija hasta casi los 3 años, en cualquier lugar. Pero cómoda, no que mi hija me desnude o se cuelgue sin pensar en mi comodidad. Después de todo tanto el hijo como la madre son personas y el respeto debe ser el mismo”.

“Lactancia es una palabra y acto muy lindo y grande para que una mujer como esta lo exponga de una manera vulgar. Eso no es dar la teta, es estar colgado de una goma”, “Hay momentos que no se deben exponer. Me resultó desagradable”, “No entiendo tu necesidad de mostrar todo el tiempo”, “Sos una pesada, nena”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Semanas atrás, Juana había sido duramente cuestionada por darle helado de leche materna a sus hijos, además de irse de vacaciones al Caribe en época escolar. También la agredieron por enviar a su primogénito al jardín con las zapatillas sucias, y por dejar al más chico descalzo en el jardín en pleno invierno.

El posteo de Juana Repetto por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

“En la #semanamundialdelalactanciamaterna les dejo este carrete llamado ‘Yo dando teta en lugares’. Que alimentar a nuestros hijos en el momento que lo necesiten, donde sea que estemos no sea motivo de miradas ajenas y mucho menos de opiniones que nadie pide. Por menos opinologos, por más pediatras que promuevan la lactancia materna exclusiva, por menos empresarios vendiendo leche de fórmula con mensajes engañosos para aquellos mapadres que quizá no tuvieron la posibilidad de acceder a información de calidad”, comenzó escribiendo junto a algunas imágenes.

Juana Repetto se mostró amamantando a sus varones.

Luego, agregó: “Por más pueris del amor dándole esa palabra de aliento, consejo, mimo, sugerencia a esa mamá que está complicada. Por muchas memas para esas madres que por algún motivo no pudieron amamantar, dadas con amor incondicional y las miradas que más nos hacen conectar en el mundo. Por que todas las madres sepan que hay posibilidades miles de lograr la lactancia materna si así lo desean. Pidan ayudan, consulten. Porque la teta se da hasta que esa diada decida, nadie más. Por lactancias libres”.