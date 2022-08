A casi un mes de confirmar su embarazo, Barby Franco enfrentó a los seguidores que la criticaron por no mostrar la panza. Están convencidos de que pronto lo hará en alguna revista y eso les generó indignación, ya que no quieren gastar dinero para poder verlas.

La morocha disfruta de la gestación puertas para adentro y no muestra muchas fotos de su abdomen que va tomando volumen con el paso de los días.

Desde Instagram, donde dejó que los seguidores le hagan preguntas, explicó por qué no muestra la pancita. "¿Por qué no mostrás tu pancita? Queremos verla", le consultaron y ella contestó: "No sé, por protección. Ya la voy a mostrar y se van a morir".

Además, contestó otras preguntas: "¿Estás muy sensible por tu estado?", a lo que contestó: "Cero. Es más, estoy más HDP". "Cero síntomas, el cambio más lindo del mundo".

Barby Franco no muestra su panza por protección

Fernando Burlando reveló que con Barby Franco perdieron un bebé

Hace unos días, Barby Franco reveló que espera su primer hijo junto a Fernando Burlando. La modelo de 31 años está en la dulce espera junto al abogado de 55.

El letrado, que ya es padre de dos mujeres, reveló cómo se siente con la llegada de un un nuevo retoño al mundo y contó que unos meses antes perdieron otro embarazo.

“Esto es algo que veníamos buscando con Barbarita hace tiempo, pero había algunos problemitas, por lo que recurrimos a la medicina. A ella le implantaron un varoncito y al mes y medio o dos meses, perdimos el bebé”, contó Burlando en una entrevista con la radio AM La Once Diez.

“Fue tremendo para Barby y para mí también, pero más para ella porque se le sumó toda la medicación, una cuestión hormonal”, recordó el mediático.

“La cuestión es que, a los dos meses o mes y medio de esta fea noticia, Barby quedó embarazada. Ella me dijo ‘ni se te ocurra decir el sexo’ porque no sé con qué revista pactó”, dijo mandando al frente a su pareja.

Barby Franco contó cómo atraviesa su embarazo

La exazafata del programa de Guido Kaczka está por entrar al quinto mes de gestación y no tuvo grandes malestares, al menos por el momento. “Cero síntomas, el cambio más lindo del mundo”, les contó a sus fans.

Barby también dijo que no está para nada sensible con el embarazo. “Estoy más HDP”, se sinceró. Aunque ya sabe el sexo del bebé, por el momento prefiere no contarlo, y “amenazó” a su pareja para que tampoco lo haga, ya que podría confirmarlo en una revista de chimentos.

Barby Franco piensa comerse la placenta, como Evaluna Montaner

Barby Franco se convertirá en mamá a fin de año y no solo piensa en comprar ropa y todo lo necesario para su primer hijo. También se imagina comiéndose la placenta, al igual que Juana Repetto, Agustina Kämpfer y Evaluna Montaner.

De visita a LAM (América), la modelo reconoció que estuvo hablando del tema con su obstetra. “Él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia. Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más”, deslizó.

Después de un breve cruce con Yanina Latorre, que le pidió que no se sumara “a esta pavada que se puso de moda”, la novia de Fernando Burlando dejó a todos atónitos con otra revelación. “Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto de la placenta al del chinchulín”, lanzó dejando a todos atónitos en el estudio.