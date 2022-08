La hija de Karina La Princesita y El Polaco se irá del país

En medio de su espectacular fiesta de 15, la hija de Karina La Princesita y El Polaco le dio una entrevista a LAM (América), en donde se refirió a uno de los deseos que pidió a la hora de soplar las velitas. Sin vueltas, Sol Cwirkaluk contó que su máximo anhelo es irse de la Argentina, aunque recién podrá hacerlo en tres años, cuando cumpla los 18.

“Me quiero ir a cualquier lugar menos acá. Quiero estudiar afuera, quiero trabajar afuera, quiero hacer mi vida afuera. Yo además quiero dedicarme a la música así que no es una aventura”, expresó convencida.

Sus padres ya están al tanto de su sueño, y eligieron apoyarla. “Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir. Así que, parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueños... ¡Claramente la apoyo! De chiquita tiene las cosas muy claras”, aseguró Karina.

La hija de Karina y El Polaco, quiere seguir el camino de sus padres

La angustia de Karina La Princesita

A principios de junio, la cantante reconoció que no estaba pasando un buen momento por su separación de Nicolás Furman. Además, reconoció que estaba muy sensible por el cumpleaños de 15 de su hija Sol. “Me la paso llorando. Faltan dos meses y para mí es muy fuerte. Nosotras vivimos solas desde siempre, es mi compañera y me está pasando seguido eso”, reveló en diálogo con Intrusos (América).

La cantante sabe que los años pasan rápido y que a 18 la joven se independizará. “Me sensibiliza el paso del tiempo, saber que mi hija está creciendo. Mi sueño grande siempre fue una familia, y de repente la tengo, es Sol, pero ya estoy un poquito vieja y de repente es como ‘me voy a morir sola en mi casa’”, agregó angustiada.

Karina señaló que sensaciones eran producto del bajón anímico que estaba atravesando: “Son boludeces que se cruzan por la cabeza. Tengo pensamientos negros, pero los estoy tratando”.

Los padres orgullosos de su hija

La fiesta de 15

La fiesta se desarrolla en un salón ubicado en la zona de La Plata que se mantuvo reservado en el más absoluto hermetismo. Cerca de las 22.30, la homenajeada apareció pero en una gran pantalla que proyectó un video en el que compartió una sentida reflexión en este día tan especial; destacando que en la vida hay tropiezos y éxitos, sinsabores y alegría. El detalle que conmovió a quienes seguían la transmisión por Internet fue que Karina contemplaba el recorrido por la vida de Sol mientras sostenía en brazos a Abril, la hija de su ex con Barby Silenzi, quien también dijo presente luego de su reconciliación con El Polaco.

La pantalla resultó ser un inmenso portón, que se abrió de par en par para que ingrese la homenajeada. De inmediato, se acercaron sus padres a saludarla, primero El Polaco, luego Karina y a continuación sus hermanas Abril y Alma, hija del cantante con Valeria Aquino. También se sumó al saludo inicial Helena, la hija de Silenzi con Francisco Delgado. Una postal de la familia ensamblada y un recuerdo que permanecerá para siempre en sus retinas y sus corazones.