La Diputada tucumana de CREO, Paula Omodeo fue crítica a la hora de hablar sobre el trabajo que ha hecho hasta el momento ese sector parlamentario a la hora de velar por los intereses del pueblo.

Pidió a la clase política que se muestre a la altura de la situación.

Fue durante la Sesión Especial de la Cámara que le aceptó la renuncia a Sergio Massa para asumir en el Ministerio de Economía y puso como presidente del cuerpo a Cecilia Moreau.

Las frases

- "Le deseo el mayor de los éxitos al presidente saliente y a la nueva presidente entrante porque realmente la felicidad de los argentinos depende del éxito de las medidas que se tomen".

- "Toda la clase política debe estar a la altura y hasta ahora no lo estamos. Acá no hay nada que festejar, no entiendo el clima de fiesta y algarabía. Este Congreso ha trabajado poco, ha tratado leyes que no son trascendentes y no le han solucionado la vida a nadie. Hemos tratado temas que no son importantes para los argentinos".

- "Tenemos que empezar a eliminar los privilegios de toda la clase política, a empezar a hablar de una reforma laboral, fiscal, tributaria. Toda la clase política tiene que sacar a la argentina adelante. Este año no hemos hecho nada para que los argentinos vivan mejor, viven peor, hay más pobreza. Tenemos que empezar a respetar las instituciones".

- "Le pido a la presidenta entrante que respetemos el reglamento de esta casa, los giros, la independencia de la justicia. Dejemos que nuestra agenda política se ponga a la par de la gente. Dejemos de ir contra la corte, de ir contra el Ministerio Público Fiscal. Empecemos a respetar la Constitución".

- "Los argentinos no llegan a fin de mes y la gente se está muriendo de hambre en este país".

A Cristina "la persiguen por defender a los argentinos", dijo la Diputada Mabel Carrizo

La diputada nacional por Tucumán Mabel Carrizo, una de las referentes de "La Cámpora" en esta provincia, salió en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego del duro alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa "Vialidad".

"La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones", expresó Mabel Carrizo en sus redes sociales.

La esposa del ex legislador Jesús Salim cargó contra "jueces, fiscales, políticos, periodistas y empleados del poder económico".

"Los mismos garantes de la impunidad de (Mauricio) Macri siguen persiguiendo a Cristina. Cristina sigue defendiendo al pueblo", insistió la dirigente kirchnerista.

Mabel Carrizo forma parte del núcleo duro "K" en la Cámara baja. De hecho, fue una de las diputadas nacionales cercanas a Máximo Kirchner que, en marzo pasado, votó en contra del acuerdo con el FMI por la renegociación de la deuda externa.

Nuevamente, la dirigente de Famaillá dejó en claro que se mantiene firme junto a la ex jefa de Estado, luego de una jornada judicial en la que el fiscal Diego Luciani expuso sus primeros alegatos en la causa "Vialidad".



A criterio del MPF, la vicepresidenta lideró una supuesta asociación ilícita dedicada a la extracción de recursos públicos mediante la ejecución de obras públicas en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, favoreciendo a las empresas del grupo de Lázaro Báez.

Con información de La Gaceta