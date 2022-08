El mensaje de Lali Espósito a dos participantes de su equipo

En La Voz Argentina 2022 (Telefe) se están realizando las batallas entre los participantes. En la emisión del lunes, Lali Espósito se quejó de la performance de dos integrantes de su equipo: Julieta Silberberg y Micaela Sabra, por la interpretación del tema “Baby Can I Hold You”, de Tracy Chapman.

Luego de las devoluciones de Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y a los hermanos Mau y Ricky, la intérprete de “Disciplina” dio un mensaje contundente: “Yo, a diferencia de mis compañeros, no voy a ser tan amorosa. Tengo otra tarea con ustedes y por eso estoy acá. Entiendo el nervio, esto va a sonar re mal y no quiero se mala onda. Pero no estuvieron a la altura para nada, ni en el programa en esta instancia, ni en el equipo y ni con sus compañeros que tienen dentro del equipo”.

No dieron lo mejor

“Ninguna vino a ganarse el lugar en el programa. Habíamos escuchado con Álex Ubago el ensayo y nos quedamos emocionados porque lo habían hecho bien. Entiendo los nervios pero estamos en un momento decisivo y lo digo con todo el respeto del mundo porque las dos cantan lindo: hoy no me quedaría con ninguna”, aseguró Lali, de manera contundente. “Es horrible, pero el nombre que diga me va a dejar preocupada. No sé si van a estar preparadas para lo que sigue. La Voz es muy exigente”, agregó la actriz.

El duro comentario de Lali Espósito a Julieta Silberberg y Micaela Sabra (captura de pantalla)

Antes de dar a conocer cuál de las dos participantes seguiría en el programa, la coach dio una advertencia para Julieta y Micaela: “Este programa es una escuela a mil por hora para los que nunca se hayan subido al escenario. Quiero que quien se quede esté hiperconsciente de que tiene que estar para esto”.

Además, la coach manifestó: “No sé qué estaban haciendo antes de salir, pero ninguna transmitió la canción. Y hay algo que no se compra con nada: cuando alguien transmite, pasa algo en el espacio. Richard comenzó hablando y no supo qué decir porque no se transmitió nada”. Luego, Lali afirmó: “No puedo pasar por alto el no transmitir, y menos con una canción como esta de Tracy Chapman”.

Ganadora

Finalmente, Espósito eligió a Julieta Silberberg para la próxima instancia de los Knockouts en el exitoso de reality de talentos conducido por Marley en el prime time de Telefe. Más tarde, la artista de 30 años aprovechó para contar sobre su lucha para llegar a tener una carrera exitosa en el mundo del espectáculo: “Mucha gente no lo sabe, pero trabajo desde chica y muchas veces algún maestro que tuve enfrente, director, directora, productor o productora, me ha marcado cosas para no ir a un escenario a medias tintas”.

“Trabajé muchos años con Cris Morena y aprendí mucho que desde un ensayo hasta la performance se deja la vida y la vena, y hay que hacerlo como la última vez que lo vayas a hacer”, señaló la cantante. “La performance no estuvo a la altura y ojalá lo tomen bien. Sobre todo para Mica que no continúa en el programa y tiene un gran futuro”, finalizó Lali.