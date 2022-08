Lizy Tagliani contó que ya tiene nombres para su futuro hijo

Hace pocas semanas, Lizy Tagliani sorprendió al revelar que tiene un fuerte deseo de ser mamá. La actriz construye una nueva etapa de su vida junto a Sebastián Nebot, el mendocino que lo dejó todo para mudarse con ella. Además de confirmar que se mudarán juntos este mes, aseguró que ya decidieron los nombres para su futuro/a hijo/a.

“No juego con nombres, ya los tengo decididos, él no cuenta”, bromeó. “Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó”, explicó en diálogo con Intrusos (América).

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot proyectan ser padres: “Es un proceso que recién empieza”

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, reveló Lizy Tagliani ante las cámaras que la fueron a buscar a la salida del teatro. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, señaló.

También dijo que Marley fue un buen consejero, ya que puede contarle su experiencia de subrogar un vientre. “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad”, afirmó. Y agregó: “Es un proceso que recién empieza”.

Lizy Tagliani reveló que quiere ser mamá: “Tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí”

Lizy Tagliani abrió su corazón y contó cómo fue que se encontró con su deseo de maternar. “Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida, pero también hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas”, explicó.

Y detalló, con lágrimas en los ojos, que ella misma negó su deseo ante los prejuicios que tuvo: “Vos naciste para ser travesti, para hacer reír, divertida… Podés tener todos los sueños, pero no naciste para ser mamá”. En ese sentido, comentó que solía decirse a sí misma que su misión era otra.

“Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá”, anunció.

Lo cierto es que agradece que la vida fue generosa con ella y que siente que va a poder acompañar a ese ser humano en su crianza y vida. “Aunque no vaya a parir yo, lo hará mi corazón, y es exactamente lo mismo”, comentó con la voz quebrada y el recuerdo de su mamá siempre presente.

“Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos”, le dijo a su futuro hijo.