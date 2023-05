Lollapalooza celebró una nueva edición en Chicago

Ya con los Early Bird agotados para la edición argentina de 2023, Lollapalooza continúa siendo un éxito en todos los rincones del mundo en donde se realiza. Por caso, el último fin de semana el festival llegó a Chicago, donde durante cuatro días multitudinarios se presentaron más de 150 artistas en el Grant Park, a orillas del lago Michigan.

Metallica, Dua Lipa -que estará en Argentina, el 13 y 14 de septiembre en el Campo Argentino de Polo-, Green Day, Machine Gun Kelly, J.Cole, Charli XCX, Lil Baby, Jazmine Sullivan, Glass Animal, Don Toliver fueron algunas de las bandas y solistas que anticiparon en Estados Unidos lo que será la octava edición del megaevento en el Hipódromo de San Isidro, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo. Además, otro de las sorpresas de la edición norteamericana fue J-Hope, una de los integrantes del fenómeno BTS que eligió este escenario para lanzarse como solista. La Army BTS revolucionó las redes este fin de semana con la presentación del músico, cuyo show se pudo ver de forma gratuita en todo el mundo.

Metallica también dijo presente en la edición de Chicago del festival

En cuanto a la edición argentina, muy pronto se develará el tan ansiado line-up, que promete sorprender al público. Semanas atrás, y en cuestión de horas, se agotaron las cinco instancias de preventa de tickets, superando un nuevo récord y dejando en claro que nadie quiere perderse del festival que ya es un clásico de en la escena musical del país. Las expectativas para pasar momentos cargados de música y diversas experiencias culturales, con propuestas para todas las edades, con un espíritu de fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable, colmó la plataforma de venta AllAccess, ni bien se abrió la posibilidad de obtener los tickets.

Festival con convocatoria

Aún sin conocerse la grilla del 2023, el festival ya tiene fanáticos que se alistan más allá de los nombres que se presenten. Solo en 2022, el festival reunió a más de 300.000 fanáticos con artistas internacionales de primer nivel como Myley Cyrus, A$ap Rocky, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix y lo mejor del talento local, tales como Babasónicos, Él mató a un policíamotorizado, Wos, Emilia Mernes, Louta y Dillom.

Desde su primera edición en 2014, este festival renueva año a año su compromiso para superarse y ofrecer un fin de semana inigualable en un sentido integral, que va más allá de la gran celebración de la música. Además de ofrecer espectáculos de primer nivel internacional, el festival promueve el cuidado del medioambiente y un estilo de vida más sostenible y saludable.

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local han pasado más de 650 artistas por los escenarios de Lollapalooza, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams,The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, y Marshmello.