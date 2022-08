Se trata de una empresa cuyo proveedor no pudo seguir imprimiendo el papel para el sabor "chocolate". Ahora, venden sus alfajores con una nota de disculpas

La inflación y la crisis económica afecta todas las áreas de la economía y ahora marca el paso en el mundo gastronómico. Las trabas a las importaciones y la fluctuación del dólar blue afectó primero al mercado del salmón, luego al del café y ahora la empresa de alfajores Teuco tuvo que salir a explicar por qué no pueden imprimir sus típicos envoltorios.

La marca salteña pegó un cartelito en la caja donde explicaba que debido a las cuotas de las importaciones su proveedor no pudo imprimir los envoltorios.

“Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumo que no se fabrican aquí y el ingreso muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos disculpas!”, es el mensaje que Alfajores Teuco colocó en sus cajas.

Sin dólares y sin papel para los alfajores

El hecho vio la luz cuando un usuario de Twitter publicó una foto de la caja recién abierta con la nota, dos alfajores envueltos con el envoltorio oficial, y otros tres con un papel dorado sin ninguna leyenda. “Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro”, fue el mensaje que acompañó a la foto, seguido de un emoticón con una lágrima.

Teuco, es una cafetería y fábrica de alfajores de Salta que fue fundada en 1975 y que desde entonces vende “el mejor alfajor artesanal salteño”, según indican en su perfil de Instagram. Daniel Morales, dueño de Teuco confirmó que tomaron la decisión de colocar las notas para explicarles a sus clientes por qué no pueden entregar los alfajores con sus característicos envoltorios.

Los alfajores son las golosinas más vendidas en los kioscos.

“Nos quedamos sin stock, nosotros siempre usamos un papel de aluminio como el que usan los marplatenses, no queremos acudir a envoltorios plásticos, y nuestro proveedor de siempre nos dijo que no nos podía reponer, que no tenía las tintas y los pegamentos necesarios”, dijo Morales, quien detalló que la solución fue comprarle a otro proveedor un papel de las mismas características pero vacío, “en blanco”.

La empresa salteña que está cerca de cumplir los 50 años en el mercado, se vio forzada a recurrir a otro proveedor y comprar envoltorios "en blanco" del mismo material. "En este país siempre pasa una cosa distinta”, concluyó el empresario.

Las tintas y pegamentos de los envoltorios de Teuco se suman a una larga lista de faltantes de la últimas semanas: neumáticos, repuestos para autos, baterías, zapatillas, café, productos de marroquinería, cosméticos, pisos cerámicos y flotantes, suelas para calzado, y también algunos artículos de venta en farmacias. Además, podrían seguir sumándose salchichas, salamines, pañales y vasitos de plástico, productos que tienen que ver con los sectores de chacinados, químicos y petroquímicos, también por falta de insumos para su producción.

Esta semana es el Mundial del Alfajor 2022

Esta semana, del lunes 1 al viernes 5 de agosto, los fanáticos de los alfajores están de parabienes porque se realiza la primera Feria Argentina del Alfajor, dedicada en exclusiva a esta noble pieza pastelera. Como parte de este evento, en la últimas dos jornadas, se llevará a cabo el Mundial del alfajor, concurso donde un jurado de especialistas, determinará cuál es el mejor alfajor del mundo.

En Argentina, el alfajor es una de las golosinas favoritas. Un dato que lo prueba es que durante 2021 se vendieron por día 6 millones de unidades diarias, y se proyecta que en 2022 llegarán a un promedio de 10.5 millones, según datos proporcionados a Clarín por ADGYA (Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines).

Sin embargo, hasta hoy no había un evento dedicado en exclusiva al alfajor, por lo que este genera gran expectativa. Durante la feria habrá expositores de alfajores de todo el país, charlas y degustaciones, con chefs y especialistas que brindarán sus conocimientos para fortalecer y apoyar a la industria.