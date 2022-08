Sánchez está sorprendido por la discrecionalidad en el reparto de fondos

El exintendente de Concepción y actual diputado nacional, Roberto Sánchez, manifestó que cuando se reunió el 13 de julio pasado con el gobernador interino, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, no conocía en detalle la distribución de recursos que en los últimos 6 meses hizo el gobierno de la provincia por más de 8.000 millones de pesos a los municipios en manos del oficialismo.

"No sabía que había tanta discrecionalidad en el reparto de fondos", confesó durante una entrevista en Los Primeros TV y admitió que tomó conocimiento a partir de un informe de La Gaceta, donde se revela que el gobierno distribuyó unos 8.122 millones de pesos en concepto de fondos no reintegrables por fuera del Pacto Social (Convenio de Asistencia Garantizada), a municipios y comunas del mismo signo político en lo que va del año 2022.

La mayoría de los decretos citados en el informe mencionan que los aportes están destinados para la realización de obras, pero no se especifica a cuáles. Sólo se consigna que esa información figura en la primera hoja del expediente que motiva el decreto, pero esos documentos no están disponibles en la web oficial abierta. Otros expresan que con los dineros se cubrirán gastos o se dará continuidad a obras.

El diputado de Juntos por el Cambio recordó que en oportunidad de la reunión que mantuvo con Jaldo en Casa de Gobierno, acompañando a los jefes de gobierno Mariano Campero (Yerba Buena), Sebastian Salazar (Bella Vista) y Alejandro Molinuevo (Concepción), se habló de la necesidad de que los municipios que están en manos de intendentes de la Unión Cívica Radical reciban asistencia de parte del gobierno para garantizar la realización de algunas obras, además de hablar de la situación que atraviesa el país, la provincia y cada uno de los municipios. "Es un momento de crisis. Por eso, hicimos planteos de las necesidades que tenemos”, señaló Sánchez sobre aquel encuentro.

Frente a la consulta de cómo fueron al encuentro con Jaldo sin conocer los números que reveló el informe del diario, Sánchez afirmó que "es difícil acceder a esa información. Cuando yo era intendente de Concepción me tocó firma el Pacto Social y no vemos lo que le asignan a los otros municipios. Pero cuando estuvimos con Jaldo no sabíamos que había tanta discrecionalidad en el reparto de los fondos y de saberlo, claro que le íbamos a pedir que no haya tanta discrecionalidad".

Agregó que "desde hace años, cuando era intendente, le venimos planteando al gobierno que haga un reparto más justo. También sostenemos la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación y que se coparticipen todos los impuestos, porque el gobierno no distribuye lo que obtiene en concepto de Ingresos Brutos, que representa el 75% de la recaudación".