Manzur: "Creo en la inocencia de Cristina Kirchner"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este martes que “cree en la inocencia” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ser consultado sobre la instancia del alegato fiscal en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

La defensa de Manzur a Cristina Kirchner

“El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo que en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado”, señaló Manzur al formular declaraciones cuando ingresaba a Casa Rosada.

Minutos antes, el coordinador de ministros había tratado de bajarle el tono a la contundente exposición de Luciani, quien denunció “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción", ratificó la existencia de una "asociación ilícita" e incluso habló del “plan limpiar todo” para no dejar pruebas, con mensajes de WhatsApp de José López que no se conocían. "No es así, esperemos, el alegato es una instancia de la cuestión judicial", agregó el funcionario en la breve rueda de prensa.

El contundente testimonio del fiscal se dio en el inicio de sus alegatos en el juicio oral por la obra pública que Lázaro Báez recibió para Santa Cruz. De este modo dejó en claro que pedirá que la exmandataria sea condenada en su primer juicio oral.

Fuente: Cadena 3