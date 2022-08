La actriz estadounidense Susan Sarandon, conocida por hacer películas como Dead Man Walking, Thelma and Lousie y Stepmom está causando sensación por un video suyo que circula en redes sociales.

La famosa villana de Encantada apareció en un clip donde se le puede observar con un hermoso rostro, además de mantenerse con una apariencia muy joven a sus 76 años de edad. El video solo dura unos cuantos segundos y salen estilistas arreglándole el cabello.

Hasta el momento, ese pequeño fragmento ya cuenta con 2. 9 millones de visualizaciones en Twitter, mientras que en los comentarios se puede encontrar un constraste de opiniones.

Hay quienes se expresaron de una manera respetuosa y muy amble de ella poniendo cosas como “Impresionante. Se la podría cambiar por dos de 30 de las pasarelas y una de 15 de Disney Channel”; “Diosa siempre”; “Que hermosa es”.

Mientras que otros tantos opinaron desde un ángulo diferente, incluso asegurando que se había hecho alguna cirugía estética. “Muy linda pero ¿con cuántas cirugías? Ya no tiene la misma cara”; “Qué pacto hizo”; “Yo quiero esos filtros en mi cara”.

Susan nació el 4 de octubre de 1946 en Nueva York. Comenzó a trabajar como actriz hasta 1970 en pequeños dramas de televisión. Asimismo, también estuvo en Brodway con la obra Una velada cin Richard Nixon.



La película que marcó su carrera fue The Rocky Horror Picture Show, dirigida en 1975 por Jim Sherman y protagonizada por Susan Sarandon y Tim Curry. Sin embargo, el papel que la llevó a ser reconocida fue el de Louise, en Thelma y Louise.

Según la revista Vanity Fair, este filme deja 25 enseñanzas clave para la vida pues marcó un antes y un después en el cine de Hollywood. Cinco es esas lecciones fueron: las pequeñas victorias son triunfo, nunca hay que perder la educación, las mujeres no son rivales, excepto en los Oscars, huir a México nunca sale bien y la lealtad femenina mueve el mundo.

Y es que Susan no solo ha demostrado tener una amplia carrerra en el mundo de la actuación, sino que a pesar de tantos años, aún conserva su esencia juvenil, tanto en su apariencia física como en la forma de vestirse, ya que en las ocasiones muestra un estilo muy a la moda.

Tanto en su vida como en los personajes que ha interpretado se muestra arriesgada, de hecho, algo que muchos no conocen de ella es que estuvo en la cárcel por su activismo en movimientos políticos. Fue en 1999 que participó en una marcha pacifica sin saber lo que le esperaría.

La manifestación se plantó debido a que exigían respeto a la comunicad afroamericana por parte de los policías, pues en aquella época aún existían muchas diferencias raciales y violencia.

“Si no estuviésemos aquí hoy, entonces significaría que lo que ha pasado es aceptable y normal, y creo que eso no sirve. Creo que es hora de centrarnos en este tema, y el racismo no es aceptable. No creo que haya que recortar libertades civiles para sentirnos más seguro”, fueron las palabras que expresó en ese plantón de 1999.