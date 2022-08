Horóscopo: los cuatro signos más distraídos

Quién no ha hablado con alguien durante un rato para luego darse cuenta que no fue escuchado. Estos son los signos del zodiaco más distraídos

Hay personas que pertenecen a algunos signos del zodíaco que son muy distraídos, al punto de hacer enojar a otros por siempre estar en cualquier lado, sin escuchar lo que les dicen o prestando atención a la mitad de las cosas.

Quién no ha pasado por la situación de estar hablándole a alguien y darse cuenta que esa otra persona tiene la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Bueno, muchas de esas personas se rigen bajo los mismos signos del zodiaco y están determinadas a ser así.

Esto no significa que sea totalmente malo. Bah, lo es para el interlocutor que desea que se le preste toda la atención, pero no es malo del todo. Generalmente las personas bajo estos signos suelen pensar muchas cosas, una detrás de otra, y en ocasiones eso los salva de situacione smuy complejas, aunque no de peleas caseras por distraerse.

Estos son los signos del zodiaco más distraídos

Virgo: suelen ser tan analíticos que todo el tiempo tendrán algo en la cabeza. Es normal hablarles y que ellos en realidad estén hablando consigo mismo en su cabeza lo que hará que escuchen la mitad de la conversación o absolutamente nada. A tener paciencia con ellos y, por las dudas, dejarles todo anotados.

Libra: las personas bajo el signo de libra son distraídas por naturaleza. Pueden estar en algo muy importante pero si pasara algo en el medio, su cabeza cambiará el enfoque y le prestará atención a ese detalle que acaba de ocurrir. Complicado en situaciones de clases, pero se los quiere igual.

Aries: los arianos y arianas son distraídos por conveniencia. Suelen decir que nunca se olvidan de nada, pero en esa oración falta un "de nada de lo que les interesa". Esto porque sí se olvidan de muchas cosas, pero no de lo que realmente les afecta a ellos.

Capricornio: un signo que puede molestar a muchos por su nivel de distracción es el de capricornio. Suelen olvidarse hasta las cosas más obvias, pero no lo hacen de malos o malos, sino simplemente de que son "colgados".

Personas distraídas son más inteligentes

Existen diversas razones por las que una persona puede ser distraída, como el estrés, depresión, falta de vitaminas, minerales o hidratación; efectos secundarios de medicamentos, y algunos padecimientos mentales; por ello es importante conocer el porqué de este tipo de conducta.

Dado que la estructura cerebral no se puede cambiar, ni hay un tratamiento para poder ser más atento a las labores, te damos algunas claves para concentrarse y evitar que las distracciones sean tan frecuentes:

1. Apuntar en una lista todo lo que se debe hacer en el día y llevar siempre la lista con uno.

2. Realizar esa misma lista y colocarle en un sitio visible; por ejemplo, pegada en un lugar visible; de este modo no serán tan sencillo olvidar lo que se debe hacer.

3. Llevar a cabo una cosa a la vez. Es bastante frecuente que cuando una persona se encarga de hacer muchas cosas juntas, la mitad quede mal hechas u olvidadas. Las múltiples tareas no son lo ideal para concentrarse bien. Se debe hacer una cosa a la vez y hasta que no se termine, no comenzar con otra.

4. Si los olvidos por distracciones son muy frecuentes, cuando se tenga que hacer una actividad muy importante o se deba acudir a un sitio sin falta, es conveniente pedirle a alguien más que nos las recuerden.

5. Un ejercicio para concentrarse de mejor manera es describir mentalmente lo que haces, sin importar el tipo de actividad que sea. Esto ayuda a relajarse, tener conciencia de lo que se hace, y se aprende a enfocarse en el presente, sin divagar.

Además de tomar este tipo de medidas para concentrarse mejor, es importante una alimentación y hábitos que favorezcan las funciones del sistema nervioso y memoria, esto ayudará a tu cerebro y mente a enfocarse y hacer caso omiso de las distracciones.