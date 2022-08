Gotti,el empresario amigo de Kirchner que murió en accidente

La primera vez que apareció el nombre de Victorio Gotti fue de boca de Leonardo Fariña en el programa de Jorge Lanata, cuando el ex marido de Karina Jelinek dijo que no salía porque temía que lo maten y el periodista le preguntó si él pensaba que serían capaces de "limpiar a alguien". "Averiguá qué le pasó al viejo Gotti y decime si no son capaces de limpiar", afirmó entonces Fariña.

El marido de Jelinek se refería a un empresario santacruceño que llegó desde Italia en 1950 y formó una empresa constructora: Gotti Hermanos. Victorio nació en 1932 y, 20 años después de su llegada a América, abrió ese negocio familiar en la patagonia. El emprendimiento iba bien, pero fue con la llegada de los Kirchner a la intendencia de Río Gallegos que el jefe del clan comenzó a ganar licitaciones de obra pública.

El Lázaro Báez italiano

En aquel entonces, el periodista -hoy fallecido- Daniel Gatti aseguraba que más del 70% de la obra pública de la provincia realizada durante las gestiones de Kirchner, primero como intendente y luego como gobernador, fue ejecutada por Gotti Hermanos.

A fines de 2003 la empresa fundada por Gotti tenía alrededor de siete pedidos de quiebra, y deudas con proveedores que superaban los 3 millones de pesos. A pesar de todas estas irregularidades, la empresa seguía recibiendo adjudicaciones para obra pública.

La relación con los Kirchner era tan fluída que la casa que compraron Néstor y Cristina a poco tiempo de asumir la Presidencia en 2003 -un chalet de tres plantas en Río Gallegos- era de uno de los hermanos Gotti. Según trascendió, la propiedad fue adquirida en 130.000 dólares.

La muerte de Victorio Gotti

El 6 de abril de 2004, Victorio Gotti volvía de Punta Arenas, Chile, donde había ido a comprar chucherías. Según las crónicas periodísticas de aquellos años, el exceso de velocidad que llevaba le impidió tomar una curva y la comioneta Jeep Cherokee comenzó a dar tumbos. Murieron los tres ocupantes del vehículo: Gotti, su esposa y un amigo.

Un año antes de la muerte de Gotti, y a menos de dos meses de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, se había formado la empresa Austral Construcciones con Lázaro Báez a la cabeza. Dentro de los accionistas estaba Sergio Gotti, hijo de Victorio, y quien asumiría la presidencia de Gotti Hermanos tras la muerte de su padre.

Lo que Fariña quiso dar a entender en esa entrevista fue que la muerte de Gotti habría estado más vinculada a temas empresarios que a un desgraciado accidente de tránsito.