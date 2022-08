“Ayer nos dimos un susto muy grande con Maju; estuvo internada toda la noche, se fue de acá sintiéndose muy mal, con un dolor cardíaco, que entendimos que era así porque lo que le dolía era el pecho, el brazo”, dijo Tatiana Schapiro la semana pasada en la pantalla del Nueve al tomar el rol de conductora en Todas las Tardes.

Luego, explicó que en realidad no había sido nada cardiológico y agregó: “Tiene un pico de estrés muy fuerte. Estuvo internada toda la noche pero creo que ya está en la casa. Igual le tienen que seguir haciendo varios estudios y se tiene que cuidar un poco. Nos asustamos mucho”.

Tras sus días de reposo, el fin de semana la conductora oriunda de Santa Fe compartió además un posteo abrazada a su hijo con una profunda reflexión: “Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó. Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre”.

El posteo de Maju Lozano con su hijo



“Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen. Agradecer y agradecerme. Que el camino recorrido fue arduo pero también Hermoso. Queda mucho por recorrer, pero solo si lo hago con calma y de a un paso a la vez. Gracias a mis amados seres por acompañarme esto días en un respetuoso silencio...”, agregó la conductora que esta mañana regresó a su rol de panelista en El Club del Moro, por La 100.

Su posteo obtuvo más de veinte mil “Me gusta” y cientos de comentarios. “¡Claro que sí!”, escribió Franco Torchia y Claudia Villafañe agregó: “Así es. Te quiero mucho” y Silvina Chediek sumó: “Abrazo enorme. Y mis mejores deseos. Un día a la vez. Y siempre rodeada de amor”.

El año pasado Maju había estado internada

“Hola, lindores. Acá apareciendo de a poquito. Tuve que realizarme una cirugía por un tema de salud. Es por eso que he tenido que tomarme unos días en la radio y en la tele. Ya en casita recuperándome de a poco, gracias por tanto amor recibido”, había explicado en su momento.

Cabe recordar que en septiembre del 2020, Maju se contagió de coronavirus. “Las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca. Es una falta de energía absoluta, que lo único que necesitás es dormir. Es un cansancio espantoso por el que todo el tiempo estás tirado”, había dicho en ese momento. En este sentido, recién pudo volver a sus trabajos un mes después. “Me agito un poco. Obviamente estoy bien, me siento bien y todavía me falta el último tramo, no es que tengo el alta como para ir a chupar baranda, porque hay un tema de coagulación, que es como una de las secuelas más comunes o típicas de quienes tuvimos un COVID más complicado. Así que andaremos con anticoagulantes y algunas inyecciones. Tengo el alta pero con mucho cuidado. Estamos muy bien. Gracias al canal. Es lindo ver a todos los compas”, había señalado en su regreso.

Incluso, en febrero del año pasado había declarado que aún tenía un extraño síntoma que le persistía de la enfermedad. “Tengo como... algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”, había dicho en su programa.