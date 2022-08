Murió Silvia Sigal, destacada socióloga argentina

La socióloga argentina Silvia Sigal falleció esta mañana en París, donde residía desde hace décadas. De larga y reconocida trayectoria en nuestro país y en el exterior, la académica nacida en 1939 era una especialista en la relación de las clases intelectuales con el poder y también dedicó sus primeras obras al estudio de las clases populares.

Se dedicó a las Ciencias Sociales, como lo comentó alguna vez en una entrevista: "Como mucha gente, en realidad, por descarte... No iba a estudiar medicina, ni derecho, ni ingeniería, así que me inscribí en Filosofía y Letras. A mi padre se le había ocurrido, la idea no era mala, que pusiera un jardín de infantes. Ingresé joven, a los 16 años, porque había entrado directamente en primero superior y después, porque estaba harta del secundario, hice tercer año libre".

Distinguida con una beca Guggenheim, Sigal dio conferencias y cursos de posgrados en universidades latinoamericanas y europeas y era investigadora del Consejo Nacional de la Investigación Científica francés y miembro del Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la École des Hautes Études de ciencias sociales parisina. Varios de sus colegas, como Maristella Svampa y Beatriz Sarlo, recibieron con dolor la noticia.

Su trabajo de mayor repercusión fue el clásico estudio sobre las estrategias discursivas del peronismo, Perón o Muerte, que escribió en coautoría con Eliseo Verón. De referencia ineludible en varias de las carreras de humanidades como ejemplo de análisis del discurso, el libro escrito en 1985 aborda –de forma novedosa para la época– el fenómeno peronista desde el plano de la enunciación y también revisa desde ese lugar la relación entre el peronismo histórico y el peronismo de izquierda.

Algunas de las obras destacadas de la autora

“Con ese libro leído bajo el brazo llegué a París a verla, hace mucho tiempo, en 1986, cuando ingresé como tesista a l´Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales. Todo lo que hice en París, en aquellos años de mi doctorado, remite a Silvia, a su apoyo, a su disponibilidad y desprendimiento hacia los otros, a su personalidad fuerte y su rigurosidad implacable. Luego la vida nos fue alejando, pero nada atenuó el gran cariño y agradecimiento que siento hacia ella. Conversando con Gabriel Kessler, comentábamos que Silvia es un pedazo de nuestra historia. Qué tristeza! Mi agradecimiento eterno, querida Silvia”, escribió Maristella Svampa en su muro de Facebook.

Sigal fue docente en la Universidad de Buenos Aires y hacia mediados de los setenta se radicó en París. Otros de sus libros son Acción obrera en una situación de crisis (1973), Le róle politique des intellectuels en Amérique latine (1991), Intelectuales y poder en la Argentina: la década del sesenta (1991 y 2002), en los que estudió las raíces de la adhesión de intelectuales de izquierda a los líderes populistas, y La Plaza de Mayo. Una crónica (2006), en el que analiza la construcción de los múltiples sentidos históricos de la Plaza de Mayo como espacio público. Integró el consejo directivo de varias revistas y publicó artículos en Argentina, Bélgica, Canadá, EE.UU., Italia, México, Perú, Inglaterra y Francia.