Ringo Starr anunció que lanzará temas inéditos

Ringo Starr contó detalles de un nuevo trabajo que llevará como nombre EP3. El baterista destacó que el proyecto saldrá el 16 de septiembre.

Según un comunicado pubicado por parte de la discográfica del exintegrante de los Beatles, Ringo grabó las cuatro nuevas canciones en su estudio casero de Roccabella West. También sostuvo que trabajó junto a otros artistas como Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodríguez y Bruce Sugar.

Después de su lanzamiento digital, el trabajo estará también en formato físico a partir del 18 de noviembre, tanto en CD como vinilo de 10 pulgadas y un cassette de edición limitada.

Los detalles del próximo material de Ringo Starr

Según trascendió en el comunicado, EP3 será una colección de “letras para sentirse bien” y “melodías fáciles”. Starr canta y toca la batería en todos los temas.

“Estoy en mi estudio escribiendo y grabando cada vez que tengo la oportunidad”, sostuvo Starr. Y agregó: “Es lo que siempre hice y seguiré haciendo. Lanzar un EP con más frecuencia me permite seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor”.

Listado de temas que tendrá EP3

1. ‘World Go Round’

2. ‘Everyone and Everything’

3. ‘Let’s Be Friends’

4. ‘Free Your Soul’

Cómo fueron los anteriores EP de Ringo Starr

Tras la separación de The Beatles en 1970, Starr comenzó una carrera musical en solitario con éxitos comerciales en la década de 1970 como Ringo (1973) y Goodnight Vienna (1974) y varios fracasos en la década de 1980, durante la cual desarrolló una actividad cinematográfica paralela, participando en películas como El cavernícola (1981). Además, participó como músico de sesión en trabajos de otros artistas, incluyendo sus tres antiguos compañeros de The Beatles, y narró las dos primeras temporadas de la serie infantil animada Thomas y sus amigos.

En marzo del año pasado, Ringo lanzó el EP Zoom In con importantes colaboraciones como Paul McCartney, Dave Grohl y Lenny Kravitz. Luego fue el turno de Change The World, con invitados como Linda Perry y Joe Walsh, entre otros.

Dicho material también fue grabado en su estudio Roccabella West, con temas dentro de un estilo pop, country, reggae y rock and roll.

“Estuve diciendo que solo quiero lanzar EP’ s en este momento y este será el próximo. Qué bendición fue tener un estudio en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que ya trabajé y algunos nuevos amigos”, declaró el británico en un comunicado publicado en septiembre del año pasado.

“Change The World” es un tema de corte optimista que fue escrito por Joseph Williams y Steve Lukather y “Just That Way”, compuesto e interpretado por el propio Starr junto a Bruce Sugar, su ingeniero desde hace años, con la guitarra invitada de Tony Chen.

También cuenta con “Coming Undone”, la primera colaboración del baterista con Linda Perry, que coescribió este corte en el que además participa Trombone Shorty.

“Rock Around The Clock” fue otro de los tracks, donde los fans pudieron disfrutar de la guitarra de Joe Walsh, emblemático miembro de The Eagles, además de Nathan East en el bajo, Bruce Sugar al piano y Amy Keys y Windy Wagner a los coros.