El histórico jugador de Lanús no se guardo nada luego de la derrota ante Aldosivi por la fecha 11 de la Liga Profesional 2022. "Va a pasar algo", apuntó

Lautaro Acosta estalló. Lanús está último en el campeonato de la Liga Profesional y el delantero considera que los árbitros están perjudicando a su equipo. Su enojo fue tan grande luego de la derrota como local ante Aldosivi que terminó haciendo una polémica advertencia: “Va a pasar algo con los árbitros”.

El histórico jugador del Granate se quejó de la labor de Pablo Dóvalo, quien no sancionó una infracción de Nicolás Valenti que podría haber sido penal para Lanús: “Se vio 50 veces en el VAR. De hecho yo lo vi en el VAR, en la tele, y no había forma. Con Dóvalo no es la primera vez que nos pasa”.

El Laucha siguió cuestionando el arbitraje en general y puso en foco en el escándalo de Barracas Central - Patronato en la cancha de All Boys.

“Entonces yo me la aguanto, yo soy llorón, yo soy un rompehuevo, me la aguanto un poco, pero cuando ya te están metiendo el dedo y te están perjudicando bastante, primero dudo: ‘bueno, son malos para todos’. Y ahora no: ahora te digo que algo esta pasando”, declaró muy enojado.

“Sospecho un montón. Después, que me suspendan. Veinticinco fechas me querían dar, me dieron ocho fechas. Va a pasar algo, va a pasar algo con los árbitros, va a pasar algo. ¿Vos viste lo que pasó el otro día en Patronato? Va a pasar algo”, afirmó Acosta.

Por último, destacó que este tipo de errores se dan usualmente contra una serie de equipos: “Siempre se equivocan con los mismos, siempre perjudican a los mismos y favorecen a los otros. Si no se empiezan a poner las pilas con Lanús nosotros tenemos que empezar a reaccionar. Tenemos que empezar a hablar todos, porque el loquito soy yo. Voy a seguir siendo un loquito, pero no nos perjudiquen más porque la situación se va a la mierda. Esto es un club serio”.

Lautaro Acosta sobre el mal momento de Lanús: “Se vienen haciendo las cosas mal”

“Es el momento más duro desde que estoy en el club. Se vienen haciendo cosas mal. Entiendo al hincha, cómo no los voy a entender”, dijo después de la derrota con Aldosivi que dejó al Granate en el fondo de la tala de posiciones de la Liga Profesional.

“Hace años que se vienen haciendo muchos errores. Desde las ventas e incorporaciones de años anteriores. Entró mucho dinero, no sé cuál es el esfuerzo que se ha hecho”, agregó.

Aldosivi pasó del drama a la felicidad

Aldosivi pasó del drama y la angustia por el golpe sufrido por Ian Escobar, a la emoción y la euforia por ese puntazo final de Santiago Silva, que le dio un triunfo necesario para salir de la zona de descenso directo y seguir sumando puntos en su lucha por permanecer en Primera División. En el debut de Frank Kudelka como director técnico, Lanús no pudo levantar cabeza y sigue último en el torneo.

Más allá del accidente del lateral de Aldosivi, el final del encuentro tuvo la emoción que faltó durante su desarrollo y fueron los goleadores más veteranos los que volvieron a ser protagonistas. Primero José Sand (42 años) con un cabezazo que pegó en el travesaño y después, en el último minuto, el Tanque Silva (41) peleó en el área con Matías Pérez la pelota, que quedó boyando y el uruguayo primereó a todos para conseguir el gol del triunfo.

El momento en el que chocan las cabezas Ian Escobar, de Aldosivi, e Iván Cazal, de Lanús.

En su estreno, Frank Kudelka tomó dos decisiones. Una táctica, ubicando a Lautaro Acosta como volante por izquierda y apostando a un 4-3-3 inicial con una transición a 4-2-4 en ofensiva. La otra de nombre, le dio la chance al paraguayo Iván Cazal como extremo derecho en lugar de Mateo Sanabria, quien había sido expulsado ante Vélez y retornó al banco de suplentes.

Aunque tuvo la posesión del balón y contó con algunas chances de gol, la falta de un conductor claro no le permitió al Granate romper el esquema defensivo propuesto por Leandro Somoza y, entonces, no pudo llegar con claridad al arco de Devecchi.

Hubo una jugada inicial que de alguna manera favoreció al equipo local. A los cinco minutos, una falta de Braghieri sobre Maciel no fue considerada por Pablo Dóvalo y desde el VAR lo llamaron a revisar la acción. El choque del botín izquierdo en plancha del defensor granate sobre el volante del Tiburón fue claro. Sin embargo, el árbitro sólo amonestó al hombre de Lanús.

Las dos más claras para el local fueron a los 19 minutos, con remate desviado de Matías Pérez tras pase de Sand, y a los 41, con un tiro libre de Orozco que se fue cerquita de ángulo izquierdo de Devecchi. En Aldosivi, con un medio muy retrasado, el Tanque Silva y Martín Cauteruccio quedaron muy aislados y no inquietaron a Monetti.

El choque de cabezas entre Ian Escobar e Iván Cazal fue la gran preocupación en el arranque del segundo tiempo. El lateral de Lanús sufrió convulsiones producto del golpe, fue atendido rápidamente y luego trasladado a un centro médico cercano para hacerse estudios, aunque enseguida avisaron que se recuperaba favorablemente. El paraguayo Cazal también fue reemplazado y se retiró llorando al vestuario.

Tras la reanudación, Aldosivi fue un poco más ambicioso que en la primera parte y por primera vez logró poner en acción al arquero Monetti, que reaccionó bien ante una atropellada de Maciel primero y un remate de Silva después.

También Lanús tuvo sus chances. Primero ante la posibilidad de un penal, la intervención del VAR y la decisión de Pablo Dóvalo, que otra vez no aceptó las sugerencias de Fernando Espinoza, a cargo de la tecnología. Hubo una falta de Valentini al Laucha Acosta que el árbitro no tomó en cuenta en la primera jugada, el VAR le advirtió que revisara la jugada y otra vez mantuvo su primera mirada, en una clara muestra de autoridad aún en la equivocación, y continuó el juego con un lateral a favor de Lanús.

Después, a los 44 minutos, tuvo ese cabezazo del Pepe Sand que dio en el travesaño justo antes del gol del Pelado Silva. La derrota y el fondo de la tabla preocupa y mucho para un club poco acostumbrado a estar en esta situación en los últimos años. El ciclo de Kudelka será muy cuesta arriba.