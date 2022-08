Teleperfomance se desprendió de más de 150 empleados

Sin previo aviso y sin que nadie lo haya advertido, el call center Teleperfomance procedió a dejar en la calle a más de 150 operarios durante este fin de semana. Entre el sábado y domingo, los empleados recibieron los telegramas de despidos por lo que demandaron la inmediata intervención de la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), que durante la mañana de este lunes se reunirá para analizar los próximos pasos, rechazando de plano la decisión arbitraria de la empresa.

No deja de llamar la atención que los despidos, que no serían los únicos, se producen una vez que quedó sin efecto el pago de la doble indemnización que el gobierno nacional decidió no prorrogar desde el 30 de junio pasado.

La primera reacción de los damnificados será rechazar los despidos y para ello desplegarán distintos actos de protesta en las puertas de la empresa, en avenida Adolfo de la Vega al 400 y calle Junín al 100.

En los telegramas enviados, la empresa aduce que la decisión está motivada por la situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, trascendió que en el caso de Teleperfomance, está abriendo nuevos centros operativos en la provincia de Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich les ofrece mejores condiciones impositivas y otros incentivos para su funcionamiento. Algo parecido a lo que hizo el exgobernador José Alperovich cuando introdujo en el mercado laboral a los call centers, pero que se fueron perdiendo durante las gestiones de gobierno de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.