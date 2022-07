Luego de planificar el evento durante meses, Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco celebrará sus 15 años esta noche. Según reveló Laura Ubfal en diálogo con Intrusos (América) se tratara de un evento privado en La Plata.

“Prepárense para una fiesta ecológica, todo descartable y muy canchero, va a ser en La Plata pero no quieren decir la dirección”, contó en el ciclo conducido por Florencia de la V.

En cuanto al look que lucirá la adolescente, la periodista de espectáculos detalló que optó por un modelo de Ana Pugliesi. Como accesorio, llevará “una corona” de Marcelo Péndola.

Por su parte, Karina compró su vestido cuando viajó a Miami con su hija. “El que se mandó a hacer un traje con José Valosen es el Polaco, y dicen que es alucinante”, sumó Laura sobre el evento que reunirá a familiares y amigos. Lejos de otros colegas que hicieron fiestas similares, Karina y El Polaco prefirieron no realizar canjes: “Según informó, todo fue pago”.

En diálogo con Intrusos, “La Princesita” se mostró muy emocionada por los 15 de su hija Sol: “Uno dice ‘mirá cuando cumpla los 15′… Nosotras vivimos solas desde siempre, es mi compañera y entonces me está pasando seguido de llorar”.

Por su parte, El Polaco celebra el cumple de su hija:

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó, pero aun teniendo la música seguía totalmente depresiva y triste. Y a mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”, reafirmó la cantante de “Corazón mentiroso”, mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

Por su parte, el cantante de “Deja de llorar”, también contó lo que significa su hija para él: “Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puede ser el mejor, a veces. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”.

Karina La Princesita se indignó por el aumento del dólar durante sus vacaciones en el exterior

La renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía generó la repercusión en algunos famosos. Una de ellas fue Karina La Princesita, que se indignó durante sus vacaciones.

En medio de una salida a un bar de España, la cantante se quejó del aumento del valor de la moneda estadounidense, mientras disfrutaba de un trago.

En su Instagram, la creadora de “Con la misma moneda” expresó con humor su indignación. “Cuando sube el dólar y vos usaste la tarjeta en vacaciones. Cortate las bolas”, lanzó, mientras compartió varias imágenes de ella tomando algo.

En otra de las instantáneas, Karina hizo un comentario con gracia, pero sin dejar de reflexionar sobre la difícil situación que se está viviendo en la Argentina por la fragilidad de la economía.

“Diosa ella pidiendo y pidiendo, después vi las noticias. Me lo tomo con todas las ganas porque si seguimos así será el último que vea en la vida”, cerró posando junto a su trago.