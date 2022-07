Hace tiempo que Nazarena Vélez elige mostrarse al natural, sin filtros ni photoshop. Está muy feliz con su cuerpo y ya no le importa el qué dirán. En las últimas horas publicó varias postales de su look deportivo y los comentarios de sus seguidores estuvieron muy divididos.

“Modo gym. ¿Te gusta hacer deportes, caminata o algo? A mí no, pero le meto onda”, comentó en el posteo. Por un lado, varios usuarios la felicitaron por exponerse tal cual es y ejercitarse. Sin embargo, hubo algunos comentarios malintencionados que la chicanearon sobre su poca voluntad. “Te dura tres días el entrenamiento”, leyó la humorista, y no dudó en responder: “Ja, ja, ja. Noooo. ¡Teneme fe!”.

“Vivo una etapa en la que estoy aprendiendo a estar conforme con mi cuerpo. Es un trabajo eh, porque yo me quiero mucho, amo mi cuerpo y lo agradezco, pero soy un desastre entrenando y me obligo, porque después de hacerlo me siento bien. Además también lo hago por una cuestión de salud”, se sinceró la panelista de LAM (América).

Nazarena Vélez enfrentó a quienes critican su cuerpo

Hace dos años, la actriz reflexionó acerca de los estereotipos y se cruzó con varios seguidores que le dijeron que estaba excedida de peso. Indignada, pidió que dejaran de estar pendientes de sus publicaciones y disparó: “Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo”.

Acto seguido, Nazarena hizo énfasis en algunas partes de su figura: “Esta pancita no es embarazo. Si te preguntan si estás embarazada y vos lo único que estás es como yo, así ‘morfada’ más que embarazada, porque morfaste, porque yo morfé... Y ahí tenés las señoras celulitis. Nos empezamos a aceptar, es lo que hay. Uno se tiene que empezar a aceptar y a querer. Con este paquete de yerba acá (toca su panza) incrustado, me empiezo a aceptar. Es el cuerpo que aceptamos, que tenemos y ya. Hay que empezar a aceptar nuestro cuerpo”.

En su descargo, la mamá de Barbie, Thiago y Gonzalo recordó su adicción a las pastillas para bajar de peso, y reconoció que tocó fondo cuando se sintió al borde de la muerte.

“Fui adicta. No mucha gente sabe lo peligrosas que pueden resultar las ‘mágicas pastillas para adelgazar’, las anfetaminas y sus derivados. Cuando empecé con las publicidades a los 14 años, arrancaron mis trastornos. Yo era muy influenciable, me guiaba mucho de lo que me decían, me habían dicho en los casting de publicidad que estaba un poquito gordita, siempre fui muy alta y en ese momento pesaba 50 kilos. Con ese peso de un día para el otro me decían que tenía que bajar 4 kilos. Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo como tomar laxantes y diuréticos, cosa que me arruinaron para siempre porque nunca más pude ir al baño normalmente”, explicó.