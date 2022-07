Apoco de confirmarse el desembarco de Sergio Massa como superministro de Economía, la Sociedad Rural Argentina (SRA) llamó a la nueva conducción económica a estar “a la altura de la difícil situación que atraviesa el país” y a ser capaz de generar “la confianza necesaria para atravesar estos momentos”. Así lo expresó el presidente de esa entidad, Nicolás Pino, durante el acto de apertura oficial de la 134° edición de la Exposición Rural de Palermo que tuvo lugar este sábado.

“El sector muestra su fuerza cuando estamos unidos. No seamos funcionales a políticas mezquinas que pretenden dividirnos y lucrar con nuestra desunión”, sostuvo Pino, quien también fue enfático al afirmar que “el campo está de pie” y que “no prometemos, nosotros producimos”. Y agregó, en un mensaje directo al oficialismo y su reestructuración del gabinete: “Queremos decirles: el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial”.

Además, desde la SRA volvieron a calificar a las retenciones de “ilegales” e “inconstitucionales”, al tiempo que se mostraron críticos de las medidas llevadas adelante por la gestión del presidente Alberto Fernández en los últimos dos años, entre las que incluyeron “las trabas a la exportación, los cupos y el resto de sus medidas intervencionistas”, que “solo generan caída de la inversión y de la producción, sin ningún beneficio para la tan nombrada ‘mesa de los argentinos’”.

Discurso del presidente la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

Crisis del Gasoil y conflicto mapuche

Pino se refirió también a la crisis de gasoil que golpeó al campo hace pocas semanas. "¿Por qué falta gasoil? Porque el Estado controla su precio, creyendo poder usarlo como un ancla contra la inflación, en vez de tomar medidas efectivas contra ella", lanzó.

"La crisis provocada por la falta de gasoil afecta a todos los procesos productivos: entre otros, el de los limones, en Tucumán y Corrientes, cuyos productores no pudieron transportar la cosecha, y el del azúcar, en el noroeste, cuya zafra se vio retrasada en el momento crítico: el transporte de la caña al ingenio azucarero", enumeró.

Pino también cuestionó que el Gobierno no haga nada para frenar la violencia contra propietarios de campos en la Patagonia. "El Gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra dueños de campos y personal, delitos cometidos bajo el pretexto de reivindicaciones bajo el pretexto de ser pueblos originarios cuando son simples delincuentes comunes", se indignó.

La previa marcaba una jornada caliente, debido a la marcha que movimientos piqueteros oficialistas había anunciado para hoy. Sin embargo, esa movilización contra el campo convocada a La Rural contra el campo se desactivó y se realizará en el Congreso.

Así lo decidió la asamblea de Somos Barrios de Pie, la organización aliada al Gobierno que encabeza Daniel Menéndez y que se iba a expresar en contra del agro, pedido mediante para que "liberen los dólares de la cosecha".

Críticas a la corrupción

Por otro lado, Pino hizo mención a la corrupción de los funcionarios públicos al asegurar que “no puede ser posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos, a vista y paciencia de todos”. Y lanzó duras críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque sin nombrarla: “Si una persona del gobierno tiene que rendir cuentas a la justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados y no agitar funcionarios ni engañar a votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros”.

“Nuestra preocupación central es la República y su Constitución. Estamos del lado opuesto a los autócratas y a los dictadores. Y ya no alcanza con que las reglas sean claras, también las reglas tienen que ser justas. Ya sabemos lo que no funciona: no funciona el revoleo de bolsos llenos de dólares ni el recuento de pilas de billetes mal habidos”, esgrimió el presidente de la SRA, en medio de los aplausos de los presentes.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva, de la Mesa de Enlace nacional y otros representantes de las distintas cadenas productivas, además de figuras políticas, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado nacional de Pro, Diego Santilli; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entre otras.