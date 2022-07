Murió Ulises Eyherabide, el líder del grupo “Rescate”

Murió Ulises Eyherabide, el cantante del grupo cristiano Rescate. La noticia se conoció en las primeras horas de este sábado a través de las redes sociales de Dante Gebel, que era muy amigo suyo. “Fuiste y serás el último Rock Star de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas”, escribió el pastor en Instagram.

“Hasta luego, Ulises. Van a pasar muchos años para que logre olvidarme de alguna de tus canciones. Sé que ya no sufres, pero…¡Pucha que me duele!”, añadió devastado. La hija del músico también lo despidió con una foto familiar, en la que comentó: “Te amamos pá, hasta siempre”.

Quién era Ulises Eyherabide

Ulises Eyherabide era oriundo de San Nicolás de los Arroyos y tenía 55 años. En su perfil de Instagram se definía como cantante, compositor y productor musical, aunque también era arquitecto y diseñador gráfico. En 1987 creó Rescate junto al estadounidense Jonathan Thompson y en 2020 anunciaron su separación. “Llegó el momento de despedirnos. Como dice la Biblia: ‘Tiempo y ocasión acontecen a todos’. Estamos convencidos de que este es nuestro tiempo del final. Más de 30 años recorridos nos hermanan a tres generaciones que han sido atravesadas por nuestras canciones y nos unen en un mismo Espíritu”, dijeron en aquel entonces.

La hija de Ulises Eyherabide lo despidió en las redes.

La conmovedora carta de Dante Gebel, amigo de Ulises Eyherabide

El actor, Dante Gebel, amigo de Eyherabide, fue uno de los primeros en despedir al músico a través de las redes sociales. Lo hizo a través de una extensa carta que publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto que lo muestra con el músico.

"Fuiste y serás el último Rock Star de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas, el flaco que siempre admiré (y me alegra habértelo dicho mucho), el que siempre venía a tocar en los Superclásicos, el loco de remate (“Ya cucú”) que nunca encajó en el establishment, el líder de la banda cristiana mas famosa al que le pedían “una foto para mi hijo que te admira”, pero no lo invitaban a sus cenas elegantes y que si te necesitaban, te pagaban un “boleto turista”, porque a pesar que les llenabas los eventos y los estadios, siempre eras “el pibe de San Nicolás” y tenías que juntar unos pesos entre los de la banda, para pagar la camioneta y el hospedaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dante Gebel (@dantegebeloficial)

¿Sabes? Nos quedó pendiente la sorpresa de volver a juntar la banda original para tocar en el próximo Superclásico; era una idea buenísima y ya teníamos todo listo.

Apagar las luces del Monumental y sin que nadie te presente, que ese escuchara tu voz aguda: “¿La monada quiere más?”, ¡uf! iban a delirar, flaco, te lo aseguro. ¡Y los que te cerraron las puertas, se iban a querer morir de un infarto!

Pero bueno, ya nos vamos a juntar del otro lado del sol; si es que en el cielo hay asados y buenos vinos, vamos a organizar una buena guitarreada celestial, y en una de esas, se nos une el rey David.

Hasta luego, Ulises. Van a pasar muchos años, para que logre olvidarme de alguna de tus canciones.

Se que ya no sufres, pero…¡Pucha que me duele!

“No digas a Dios, no more, no more. No bajes la voz, no more, no more. La noche que por fin terminó, la muerte que la vida me da, la cruz que se llevó mi dolor, me dio la libertad” (In Memoriam)".