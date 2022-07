BTS hará una canción para el Mundial de Qatar 2022

Una de las principales marcas patrocinadoras del Mundial de Qatar 2022, empresa fabricante de automóviles, hizo el anuncio de que BTS va a cantar un single para este evento.

Esto se dio gracias a la colaboración entre ambos, debido a que la banda es la imágen de la empresa en el país asiático, y que también realizará varios eventos como parte de la campaña "Goal of the Century".

Sin embargo, esto no es todo, ya que se ha confirmado su vinculación con la próxima Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará en Qatar a finales de este 2022. Lo hacen a través de una campaña que lanza Hyundai Motor Company para promover la sostenibilidad y todo lo relacionado con la ecología. El proyecto se llama Goal Of The Century y los cantantes no son los únicos participantes porque también estarán presentes futbolistas como Park Jisung, capitán de la Selección de fútbol de Corea del Sur, o Steve Gerrard.

Según adelantan medios coreanos, BTS tendrá otro papel en esta campaña además de promover la parte sostenible. Lanzarán una canción con motivo del Mundial de Qatar y la podremos escuchar en la segunda mitad del año. Todavía se desconoce el título, la fecha y en qué idioma estará cantada, pero ya se ha confirmado su vinculación con este evento deportivo.

BTS están muy concienciados con el medio ambiente y con hacer actividades responsables para intentar reducir la contaminación. En una entrevista para Hyundai, hablaron sobre qué significa este hecho para ellos: “Crear un mundo sostenible ya no es solo una tarea para una sola persona. Es la meta del siglo que todos pueden lograr en solidaridad”, dijo Jin. Además, RM comentó algunas aficiones que tiene: “Me encanta cultivar plantas. Mi objetivo del siglo es transmitir el bosque verde, el medio ambiente y la tierra a la próxima generación”.

Habrá que esperar un poco tiempo para poder escuchar la nueva canción que prepara BTS y que será parte del Mundial de fútbol de Qatar de 2022.

¿Desde cuándo estará disponible la canción de BTS para el Mundial Qatar 2022?

Todavía no hay fecha definida para poder disfrutar de esta canción muy esperada por todos los fans de BTS y también del fútbol. Se espera que en los próximos días se puedan conocer más detalles sobre este tema.

Además, BIG HIT Entertainment y HYBE Labels tampoco ha emitido un comunicado al respecto. Sin embargo, sí se pudieron conocer algunos aspectos que estarían casi confirmados.

Se podrá alquilar la mansión que usó BTS en "In The Soop"

Airbnb puso en alquiler la exclusiva mansión en la que estuvieron los integrantes de BTS durante el rodaje de la segunda temporada de su reality show llamado “In the soop BTS”. Aunque se podrá alquilar por una sola noche, se podrán recorrer todos sus espacios.



Las dos personas que decidan alquilarla tendrán acceso a todos los artículos y servicios de la mansión usados por la boy band más popular del momento. Además, desde la mansión se puede disfrutar de la vista de PyeongChang, una exclusiva zona rural de Corea del Sur a dónde van muchas de las celebridades y familias adineradas del país asiático a vacacionar.

¿Desde cuándo se podrá alquilar?

La reserva podrá hacerse desde las 9 de la noche del 1 de agosto en el sitio web de Airbnb. Únicamente se podrá alquilar para el día 29 de agosto.

El costo será 7 dólares. Incluirá un servicio de transporte desde la estación de KTX de PyeongChang hasta la mansión y acceso a todos los espacios y servicios que ofrece la casa para que sus huéspedes puedan revivir las mismas experiencia que las estrellas de pop coreanas que estuvieron ahí hace apenas unos meses.