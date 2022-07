La nieta de Biden se hizo viral en TikTok con la camiseta de un equipo del Nacional B

Es familiar directa del hombre más poderoso del mundo y, ya por eso, lo que hace en las redes sociales no pasa desapercibido. En especial para Argentina, y sobre todo para los futboleros, que son legión en un país que tiene con el deporte del balompié un vínculo al parecer, similar que el que ostenta la nieta de Joe Biden.

Este viernes se ha viralizado un video en el que se ve a Maisy Biden luciendo la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza, un club de la Primera Nacional, y miles de usuarios en las redes sociales se preguntan cuál es la conexión entre este club y la nieta del presidente de los Estados Unidos. Lo curioso es que la joven de 21 años ya se ha mostrado con indumentaria de la selección albiceleste.

Maisy, de 21 años, ostenta más de 170 mil seguidores en TikTok, la plataforma de videos que es furor entre los jóvenes y allí suele mostrarse distendida y divertida, como ella misma se ha descripto en varias oportunidades. La estadounidense comparte videos con su gato o bailando coreografías con sus amigas y siempre luciendo ropa del “estilo urbano”, como sudaderas o chanclas.

"Leprosa" presidencial: la imagen que se viralizó en Argentina

Pero sin dudas lo más curioso es lo ocurrido en uno de sus últimos clips en el que se la puede ver cantando en su habitación con una camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza. La Lepra es uno de los equipos más importantes de su provincia pero hace décadas que se mantiene en la segunda categoría del fútbol argentino. Es así que todos se preguntan cómo es que esa prenda llegó a su ropero.

Lo increíble es que en sus historias destacadas de Instagram se puede observar que hace varias semanas también se paseó por la vía pública con la casaca de la selección argentina, por lo que es evidente que existe un nexo entre Maisy y el fútbol del país sudamericano. Hasta el momento, siempre se supo de su fanatismo por el baloncesto, pero nunca por el soccer, como lo llaman en Estados Unidos.

De tal palo: el abuelo presidente es fal del soccer

Cabe recordar que Joe Biden sí es un ferviente seguidor del fútbol internacional. El mandatario viajó a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 en donde se enamoró del deporte más popular del planeta. Además, tiene una gran relación con la estrella del soccer femenino Megan Rapinoe.

Sus hijos Beau, quien murió en 2015, y Hunter (padre de Maisy) comenzaron a practicarlo en su etapa como estudiantes universitarios durante la década del 70, cuando se popularizó en algunos suburbios del país norteamericano, a diferencia de él, quien de joven había incursionado en el fútbol americano y en el béisbol.

Su primer acercamiento directo fue cuando Beau se convirtió en un inversor minoritario de los Philadelphia Union y colaboró en la creación del estadio. Justamente, en la reunión del recinto, Biden fue invitado para dar el puntapié inicial, algo que según recordó el ex directivo del equipo Nick Sakiewicz a Sport Illustrated, incomodaba al por entonces vicepresidente de la gestión de Barak Obama.

“Él estaba como, ‘No lo sé. No estoy acostumbrado a patear cosas. Normalmente estoy tirando cosas ‘”, recordó y detalló: “Así que le estábamos mostrando. Usa el costado de tu pie. No uses el dedo del pie ‘, es como darle un consejo sobre cómo no hacer el ridículo”. Finalmente, optó porque sea una de sus nietas la que patee el balón.

Algunos usuarios recordaron que la joven, que tiene dos hermanas mayores, Finnegan y Naomi, estudia Bellas Artes y tal vez allí haya entablado amistad con algún argentino fanático de Independiente Rivadavia. Mientras que otros aprovecharon el video para bromear sobre la posibilidad de que Joe Biden compre al club para complacer a su nieta y entonces lo convierta en una especie de “Real Madrid de Sudamérica” adquiriendo grandes estrellas.

En la actualidad, La Lepra marcha en la octava colocación de la Primera Nacional y a falta de 11 fechas para el cierre, se está clasificando al reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional, la máxima categoría. Después de un inicio irregular, el conjunto que dirige Gabriel Gómez parece haber encontrado su mejor versión y ahora, con el apoyo de Maisy tal vez consiga el tan ansiado ascenso.