Insólito e incómodo momento entre Massa y Scioli

Incómodo momento: Sergio Massa despidió a Daniel Scioli con un mensaje de 34 segundos, no respondió preguntas y lo dejó hablando solo en la conferencia

Luego de los cambios producidos en el Gobierno durante este jueves y la designación de Sergio Massa como superministro de Economía, quien dejará de ser presidente de la Cámara de Diputados despidió este viernes públicamente al saliente titular de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli.

Lo hizo durante una conferencia de prensa en la que se mostraron juntos a pesar del distanciamiento que existe entre ambos. La misma se realizó luego de una extensa reunión que mantuvieron cerca del mediodía para charlar sobre cuestiones de la transición.

La presencia de Sergio Massa resultó inesperada e incómoda: en una primera instancia, iba a estar solamente el embajador de Brasil.

No obstante, se limitó con sus declaraciones, brindó un mensaje que duró solo 34 segundos y luego se retiró rápidamente dejándolo solo a Scioli en la mesa.

"Hasta el miércoles, de mi parte y de mi equipo no va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando en la transición y los temas más importantes”, dijo Massa, que fue quien tomó primero la palabra.

Luego, añadió: "Estoy agradecido por la expectativa que tienen y esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa", agradeció sonriente.

Cuando Daniel Scioli se dispuso a hablar, el superministro de Economía se levantó rápidamente.

"Esperen que lo saludo", interrumpió su discurso y se paró quien en las próximas horas volverá a ocupar su puesto en la embajada argentina en Brasil.

Con risas cómplices, se saludaron, se dieron un abrazo y Sergio Massa lo dejó hablando solo con los periodistas.

Massa adelantó que el miércoles anunciarán un conjunto de medidas y sentenció: “No soy ningún salvador”

Tras ser confirmado como superministro de Economía, Sergio Massa dijo que hasta el próximo lunes no va a "empezar ni a designar ni a correr funcionarios", y reveló que el miércoles anunciarán "un conjunto de medidas".

A la salida de la reunión con Alberto Fernández en Olivos, el ex intendente de Tigre habló con la prensa y adelantó: "Para que quede claro, no anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios".

"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como Presidente de la Cámara de Diputados", agregó.

Y concluyó: "Hay que trabajar porque todavía falta mucho".

FUENTE: Clarín