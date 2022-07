Larreta sobre el gobierno: "lo que falta es un rumbo"

“Me preocupa mucho toda esta situación. Es una gran irresponsabilidad de este momento del Gobierno que no haya una conducción clara del presidente, que en definitiva es el máximo responsable”. Y agregó: “Lo que necesitamos es un plan, que lo sigan adelante quienes sean; no es un problema de personas, las personas son menos importantes, lo que verdaderamente importa es el “para hacer qué”.

El mandatario de Juntos por el Cambio volvió a referirse a la importancia de dar previsibilidad: “El plan te da un horizonte: vos sabés lo que va a pasar hoy, mañana, la semana que viene, dentro de un año”.

En esa misma línea hizo referencia al sector: “El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Lo que se necesita es tener un plan federal, que defina qué se produce y qué es lo que va a generar laburo en cada región del país, cómo aumentar las exportaciones, cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos; eso es lo que importa más que el cambio de nombre de figuritas”.

Sobre la manifestación que iba a hacerse en la Rural y que se canceló: “Hubiera sido una situación tensa. La manifestación finalmente se va a hacer en el centro de la Ciudad sin interferir con la feria. Mañana está la seguridad garantizada para que todos vengan a disfrutar tranquilos en familia”.

Gerardo Morales: "Massa tiene las mejores intenciones para el país, el Gobierno juega su bala de plata"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, analizó la figura de Sergio Massa como superministro de Economía y su implicancia dentro de la coalición de gobierno: "Si los Grabois del Gobierno atentan contra la paz social y tironean generando un clima de anarquía, la designación de Massa va a ser más de lo mismo", expresó.

Fuiste cercano a Sergio Massa. ¿Qué significa su empoderamiento dentro del Gobierno?

Es claro que el problema económico y social del país es político que es lo que tiene que resolver el Gobierno, más allá de los nombres. Si los cambios de Gabinete resuelven eso, se va a contribuir a dar más tranquilidad. Ratifico la actitud responsable del radicalismo y de Juntos por el Cambio que tuvimos desde la negociación con el FMI. Si no hubiera sido por eso, nuestra coalición no hubiera podido evitar la devaluación.

El Estado argentino logró condiciones flexibles para ejecutar un programa que no se ha cumplido ni ejecutado. Hay que ser cautos, esperar las decisiones que se tomarán. Estos cambios significan un acuerdo político hacia adentro del Frente de Todos. Si los Grabois del Gobierno atentan contra la paz social y tironean generando un clima de anarquía, la designación de Massa va a ser más de lo mismo.

Tuvo la intención de sumar a Massa en aquella famosa convención de Gualeguaychú. ¿Quién es él para usted?

En ese momento, Massa era la expresión de un peronismo que estaba en línea con lo que plantéabamos desde Cambiemos en cuanto a todos los cuestionamientos que le hacíamos del kirchnerismo de cómo habían degradado la sociedad argentina y generaron un retroceso cultural con tanta intolerancia y corrupción.

Lo que pasó es que Sergio Massa fue mutando y terminó participando con el kirchnerismo y La Cámpora en el Frente de Todos. Aquella situación del 2015 ha cambiado totalmente. Por eso se incorporó en 2019 a Miguel Pichetto como expresión de un peronismo republicano que debe formar parte de Juntos por el Cambio.

Se ha modificado la situación, más allá de la relación personal que tengo con Sergio Massa. Desde lo político está en un posicionamiento totalmente diferente, nunca plantearía que él pueda formar parte de Juntos por el Cambio. Él está atrapado en la problemática del Frente de Todos, que es anárquico, una coalición ingobernable que puso al país al borde del abismo.

Si Massa se hubiera integrado a Cambiemos hoy sería otra cosa, ¿no?

La situación hubiera sido diferente, en ese momento pensé en consolidar un movimiento mucho más amplio con bastante más peronismo.Son momentos difíciles, nuestra coalición está más consolidada, tenemos en claro dónde estamos, hacia dónde vamos.

Desde su amistad con Massa, ¿cómo lo definiría personalmente?

Es un político de carrera, un animal político. No hablo hace bastante con él pero en la renegociación del FMI, lo vi con las mejores intenciones. Espero que esa sea su guía.

Nuria Am (NA): ¿Con esto que el Gobierno se juega su bala de plata, es porque pone en juego su futuro político?

Massa tiene las mejores intenciones para el país, el Gobierno juega su bala de plata, es la última alternativa que le queda para ordenar las cosas y actuar con responsabilidad para el país.Tienen que parar al Presidente para que deje de incentivar a la violencia. Lo hizo visitando a Milagros Sala, cargando contra el campo. Los sectores violentos del Frente de Todos generan un clima que no sirve en un momento difícil para los distintos sectores económicos y, sobre todo, la gente.

¿Puede ser que suspender la marcha, de este sábado en la Rural, haya sido la primera medida?

Puede ser, espero, y que se dejen de cargar contra el campo que es el sector más dinámico de la economía. Espero que actúen con responsabilidad y seriedad frente a la crisis, que es lo que venimos reclamando desde nuestra coalición.