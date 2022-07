Ben Affleck volverá a ser Batman en Aquaman 2

El Universo Extendido de DC pareciera haberse tambaleado luego de los constantes arrestos y acusaciones de Ezra Miller, quien protagoniza The Flash, película que explora el multiverso. Sin embargo, la San Diego Comic-Con 2022 reveló avances de Shazam! Fury of the Gods y Black Adam, demostrando que el futuro aún tiene un rayo de esperanza. Y si esto no fuera suficiente, Jason Momoa acaba de confirmar que Ben Affleck volverá como Batman en Aquaman and the Lost Kingdom.

Las plegarias de los fans del también conocido Batfleck fueron escuchadas y ahora pareciera estar todo listo para su gran regreso en la secuela de Aquaman. Tal como suele suceder con el actor hawaiano, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir noticias de su trabajo actoral, esta vez con una serie de fotografías acompañado de Ben Affleck, quien viste un elegante traje y… ¡Tiene el mismo peinado de Bruce Wayne!

Momoa publicó una foto de él y Affleck aparentemente en el set de la película, junto con una frase que decía “Bruce y Arthur reunidos de nuevo”. (Por alguna razón Josh Brolin decidió escribir “Hahahahahaha” en el post de su amigo Momoa). De paso, Brolin también publicó una foto junto a Jason Momoa y refiriéndose a él como Aquaman, disparando de paso los rumores de que Brolin podría aparecer en la película también.

Warner Bros. se ha mantenido bastante callada sobre Aquaman 2 y se ha negado a mostrar imágenes de la película (incluso de ninguna de sus estrellas) en la Comic-Con de este año. La película, que estará dirigida de nuevo por James Wan, está previsto que vea la luz en marzo de 2023. Hay que recordar que el film se vio atrapado dentro del horrible torbellino que rodeó al caso de difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, después de que tanto Momoa como Wan se opusiesen al estudio por querer mantener a Heard en la película.

