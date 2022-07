Instagram se tira para atrás con sus nuevos cambios

Este jueves, Instagram decidió tirarse para atrás con una serie de modificaciones impulsadas para parecerse a su principal competidor, TikTok. La retirada se da luego de que diferentes celebridades, como Kim Kardashian y Kylie Jenner, armaran una campaña en rechazo a los últimos cambios.

"Me alegra que hayamos tomado un riesgo. Si no fallamos de vez en cuanto no estamos pensando lo suficientemente grande", le dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri, al medio The Verge. Además, aseguró que la compañía debe "Tenemos que dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Cuando hayamos aprendido de esto volveremos con una nueva idea o iteración sobre esta", aseguró.

Instagram va a remover algunos de sus cambios recientes durante las próximas dos semanas. Las modificaciones a retirar incluyen la versión de la app que abre las fotos y videos en tamaño fullscreen y reducir la cantidad de posteos recomendados que aparecen en el feed.

"Make Instagram Instagram Again": la campaña contra los cambios en la aplicación

“Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram”, reclamaba la publicación inicialmente subida por Tati Bruening que se volvió viral y rápidamente sumó millones de "me gusta". “Dejen de imitar a TikTok. Solamente quiero ver lindas fotos de mis amigos”, también se leía en la imagen.

La gran difusión de la campaña es gracias a que, en parte, dos de las figuras más influyentes de la plataforma la compartieron: Kim Kardashian y Kylie Jenner. Las famosas hermanas están entre las cuentas más seguidas de Instagram, con 360 millones y 326 millones de seguidores, respectivamente.

Las opiniones de las famosas instagramers tienen un gran peso en el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, se cree que un tuit que realizó Jenner en febrero de 2018 en el que criticaba un rediseño de Snapchat habría provocado que el valor de la compañía perdiera US$ 1.300 millones en una semana.

Los cambios criticados

Instagram reconoció que su principal rival es TikTok y sus actualizaciones más relevantes suman funciones que hacen que esa red social sea cada vez más parecida a la app de origen chino. Hace poco, la plataforma sumó la sección Reels y ahora anunció que todos los videos que duren menos de 90 segundos serán considerados Reels.

Además, la empresa agrandó la pantalla de visualización y modificó el modo de desplazamiento, haciendo que se base en algoritmos que priorizan el contenido entretenido que los usuarios quieren ver por sobre las actualizaciones de estado de los amigos. Todo esto se da en un marco en el que TikTok avanza por una extensión en la duración máxima de sus videos y se aleja cada vez más de ser una red social centrada en videos breves.

Fuente: Ámbito