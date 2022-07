Fernando Burlando habló sobre su ingreso a la política

No es la primera vez que lo consultan sobre su ingreso a la política y ya ha tenido algunos acercamientos con sectores políticos, que ven en el abogado mediático un potencial candidato. Pero lo cierto es que Fernando Burlando aún tiene sus reparos para tomar esa decisión tan trascendental, aunque no le cierra la puerta a la posibilidad.

Fue en una entrevista radial, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad en donde el letrado habló de política y planteó que “nuestro país necesita un compromiso muy grande de todos los argentinos, ya que dependemos de nosotros mismos y no de la clase dirigencial” y enfatizó que “hemos visto muchísimos malos ejemplos y, a pesar de eso, a veces hasta insistimos con el voto, somos mal educados o mal aprendidos los argentinos”.

Argentina derrotada

“Veo una Argentina derrotada, una Argentina que por momentos da angustia porque a cada lugar que vas, ves cosas lindas. Si uno se compromete a hacer las cosas bien, seguro que se sale adelante”, expresó. Sobre la posibilidad de ingresar a la política, dijo: “Yo no sé si ha llegado mi momento o no. Yo pensaba que hacía todo por mi país hasta ahora haciendo mi profesión, pagando mis impuestos, pero tenemos que poner un poquito más porque evidentemente los ejemplos han sido malos y lo que tenemos que hacer es poner el hombro todos de alguna manera, tenemos que cambiar algo de esta estructura, el no involucrarnos ha generado estas cosas”.

No obstante, explicó qué siente que lo limita a dar el paso: “Yo tengo un estilo de vida que debería cambiar. A mí me gusta andar en autos caros y me gusta vestirme de determinada manera. Para dar el ejemplo, hay que mostrar: no puedo pretender que la gente no consuma y ahorre gasolina, y andar en una Ferrari. Tiene que ver con eso”. Y recordó un hecho puntual de su niñez. “Fue una enseñanza de mi padre. Nosotros éramos los hijos del juez y nos vestíamos como tenían que estar vestidos los hijos del juez, no de otra manera. Fue un gran ejemplo de vida. Ahora cuando veo a algunos funcionarios y los comparo con mi viejo, me dan muchas ganas de llorar”, agregó.

“La austeridad en un funcionario es tan clave, porque en definitiva estás dando ejemplo. Entonces, cuando esté dispuesto a cambiar un poco mi modo de vida, no sustancialmente pero sí en cosas que enseñen y que puedan generar un ejemplo, seguramente ese va a ser el momento”, dijo.

Embarazada

Hace apenas unos días, Burlando fue noticia por una situación muy especial que le toca transitar. Su pareja, Barby Franco, está embarazada. No será el primer hijo del abogado, que ya es padre de María y Delfina -frutos de su relación anterior- pero sí será el primero para la pareja. “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”, contó la bailarina cuando anunció su embarazo.