Alberto Fernández hizo un cambio de ministro cada 57 días

Lo que comenzó con rumores el miércoles, desembocó en un nuevo cambio en el Gabinete de Alberto Fernández: Sergio Massa desplazó a Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez y se convirtió en el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura.

Tras solo 25 días en el cargo (28 hasta que lo deje formalmente), la Ministra de Economía Silvina Batakis pasará a la historia como la sexta ministra de Economía que menos duró desde el retorno de la democracia. Quedó entre López Murphy que duró quince días en el 2001 y Jesús Rodríguez que se mantuvo 42 días durante la presidencia de Alfonsín en 1989.

Los otros en dejar su puesto son Daniel Scioli que duró 52 días como Ministro de Desarrollo Productivo, y Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca que se mantuvo 311 días.

Con estos tres reemplazos, Alberto Fernández acumula 17 cambios en su Gabinete. En promedio, el Gobierno hizo un movimiento cada 57 días.

TN analizó estas modificaciones y las comparó con las que realizaron Mauricio Macri (2015-2019) y Cristina Kirchner (2007-2011, 2011-2015) durante sus administraciones.

Mauricio Macri cambió el Gabinete en promedio cada 73 días. Mientras que durante el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), los cambios ocurrieron cada 183 días y durante su primera gestión (2007-2011) cada 162.

En particular, el resultado para Alberto Fernández es parcial -dado que su presidencia no terminó-. Por lo que, aún si no hubiera más modificaciones hasta el final de su mandato, este promedio no podrá superar los 86 días.

Cuánto duraron los ministros de Alberto Fernández

En estos casi tres años de Gobierno, un ministro duró aproximadamente 560 días en el poder. En comparación -en un período de tiempo equivalente- este número fue de 677 días para Mauricio Macri y de 537 y 664 días para la primera y segunda gestión de Cristina Kirchner, respectivamente.

Desde que asumió Alberto Fernández, 33 ministros encabezaron los veinte ministerios que designó al comienzo de su mandato y dos personas estuvieron a cargo de la Jefatura de Gabinete. Massa será el ministro 34. En total hubo 17 cambios.

El más significativo ocurrió en septiembre del año pasado, cuando después de la derrota electoral, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro presentó su renuncia y desencadenó una salida masiva de funcionarios. El saldo final: Fernández reemplazó a cinco ministros y cambió al jefe de Gabinete por Juan Manzur.

En el caso de Mauricio Macri, hubo 20 modificaciones en los 22 ministerios que designó durante su gestión. Once de estos correspondieron a una degradación de la jurisdicción al rango de secretaría.

Para Cristina Kirchner, en cambio, fueron 9 los recambios durante su primer Gobierno, y soportó 8 más durante su segunda gestión, con un gabinete compuesto por 16 ministros y la Jefatura.

Cambios de Gabinete en la gestión de Macri y Cristina Kirchner

Si se considera la importancia de un momento, para una gestión, según la cantidad de cambios que ocurrieron en el gabinete, determinadas fechas resaltan en los gobiernos de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

En septiembre de 2021 una ola de cambios llegó al gabinete del actual Presidente tras la derrota electoral.

Para Maurici Macri, este momento ocurrió en septiembre del 2018 con una profunda reestructuración de su gobierno ante la creciente crisis económica y la necesidad de achicar el gasto público. Como resultado, se degradó al rango de secretaría a nueve ministerios: Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, Energía, Salud, Trabajo, Ciencia, Modernización y Turismo. Pero hubo más cambios y reestructuraciones internas.

Durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, estos cambios se hicieron en noviembre del 2013 -luego de los resultados de las elecciones legislativas de octubre-, con el reemplazo del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina por Jorge Capitanich en la Jefatura, de Norberto Yahuar por Carlos Casamiquela en el ministerio de Agricultura y de Hernán Lorenzino por Axel Kicillof en el ministerio de Economía.

El anunció fue realizado de manera inesperada por la entonces presidente tras un reposo por cirugía.

En cambio, durante su primera presidencia, este momento ocurrió entre finales de junio y julio del 2009, después de un año de desgaste de conflicto con el campo y una derrota oficialista en los comicios en pleno brote de la gripe H1N1.

Se reemplazó a cinco miembros de su Gabinete: Graciela Ocaña, Ministra de Salud; Sergio Massa, entonces Jefe de Gabinete; Carlos Rafael Fernández, Ministro de Economía; Aníbal Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación.

Notas metodológicas

Los números presentados en esta nota se derivan de los listados de los gabinetes que se encuentran en el sitio de Casa Rosada. En el caso de Alberto Fernández, se hizo una investigación independiente. Se definió como ‘cambio’ al cese de las funciones de un ministro o jefe de gabinete previo al final del mandato presidencial.

El plazo entre modificaciones en el gabinete de Fernández no debe confundirse con el tiempo preciso en que ocurrieron estos mismos eventos dentro de la gestión. Ni con la velocidad con la que ocurren.

Fuente: TN