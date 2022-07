Darío Barassi recibió un nuevo mensaje de Lionel Messi

De un tiempo a esta parte, Darío Barassi viene compartiendo una serie de mensajes con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Todo comenzó cuando el conductor de 100 argentinos dicen le envió un mensaje al futbolista para saludarlo por su cumpleaños y su esposa le contestó con un divertido mensaje, ya que se había confundido de fecha. La cosa no terminó allí, y el actor le envió una serie de regalos que le había pedido especialmente la rosarina.

La prueba

Este jueves, el intercambio sumó un nuevo capítulo que motivó la alegría de Barassi. Todo ocurrió al comienzo del programa de entretenimientos, cuando el conductor se mostró exultante, con el celular en la mano y dispuesto a compartir algo con la audiencia. Acercó el móvil a su oreja, le dio play y del otro lado se escuchó la inconfundible voz del astro. “Bueno, ahí te mandé la fotito de la prueba. Muchas gracias por el regalo. A vos y a toda la producción. Les mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el detalle”, señaló Messi ante el asombro del conductor.

Amigo del astro del fútbol

¿A qué hacía referencia el futbolista? A que la producción del ciclo de El Trece les había enviado, a pedido de su esposa, unas facturas rellenas con dulce de leche, una picada con gran variedad de fiambres, medialunas de manteca y otras con jamón y queso. En aquella oportunidad, Antonela les había agradecido mediante unas historias de Instagram lo que motivó una enérgica reacción del sanjuanino: “Soy amigo de Anto y Leo. Soy amigo, ¿entendés lo que te digo? Soy amigo. Envidiame, hermano, en mi vida pateé una pelota”.

Ahora, su efusividad se multiplicó al capitán del Seleccionado Nacional a punto de comer una de las medialunas en cuestión. Primero, aclaró que “está a régimen”, ya que actualmente se encuentra en plena pretemporada con el Paris Saint-Germain. “Pero bueno…algo vamos a comer”, se permitió el rosarino que se despidió con otro mimo para el conductor: “¡Un abrazo grande! ¡Chau, amigo, nos vemos!”, cerró el crack.

De inmediato, empezó a sonar de fondo “Friends will be friends”, el himno de Queen que es sinónimo de amistad. Barassi mostró la foto de Lionel a punto de comer la medialuna y repitió incrédulo y a los gritos lo que acababa de escuchar. “¡Chau, amigo! ¡Chau, amigo!”, señaló mirando a cámara. El mensaje se festejó como un gol, y Darío se abrazó con la producción, lookeados con caretas de Messi, y carteles que decían “Anto y Leo son nuestros amigos”.

Intercambio de mensajes en Instagram

A mediados de mayo Darío había revelado un desopilante chat que mantuvo con la esposa de Messi. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”, había preguntado. Y detalló: Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.

Acto seguido, con una particular voz, imitó el audio que le envió como respuesta: “´Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’. Y ella me pone: ‘Jajaja, genio’. Y yo: ‘De verdad te lo digo´”. “Me das vergüenza”, se escuchó decir a una de las productoras del programa de El Trece. A lo que el anfitrión contestó: “Un bol...yo también me di vergüenza. Porque yo soy cero cholulo, pero bueno”.