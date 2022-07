Johnny Depp vendió sus obras de arte por más de 3,5 millones

Johnny Depp obtuvo más de 3 millones de libras (3,5 millones de euros) en la primera venta de sus creaciones artísticas, a través de la galería británica Castle Fine Art, según informan los medios británicos.

El intérprete de películas como Piratas del Caribe, de 59 años, anunció este jueves la venta de sus litografías de edición limitada firmadas mediante su cuenta de Instagram, lo que provocó una frenética actividad en el portal de la galería, que llegó a bloquearse.

Las 780 piezas ofrecidas por internet, dentro de su colección de debut “Amigos y Héroes”, representan a cuatro personas que, según explicó el propio artista, le han inspirado: el Rolling Stone Keith Richards; el actor Al Pacino; la leyenda del “folk” Bob Dylan y la actriz Elizabeth Taylor.

Las obras individuales enmarcadas se vendían a un precio de 3.950 (4.700 euros) y el conjunto completo de las cuatro imágenes por 14.950 (17.850 euros).

“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre las personas que más me importan, como mi familia, amigos y la gente que admiro”, declaró en la web el actor, que confiesa que hasta entonces había guardado su arte para sí mismo.

En un comunicado, la galería describió su trabajo como “situado en la intersección entre el arte pop y el callejero”, y destacó sus trazos libres y fluidos.

“A partir de referencias fotográficas, cada imagen se ha reducido a una representación más simple e icónica del sujeto, que luego Johnny ha desarrollado y energizado con sus característicos trazos a mano alzada”, describió la galería.

Castle Fine Art, que previamente vendió obras del propio Dylan y Ronnie Wood, entre otros, explicó que llevaba tiempo en conversaciones para mostrar el trabajo de Depp y espera volver a hacerlo en el futuro.

Después de ganar el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, el actor está listo para regresar a “Piratas del Caribe” y está en conversaciones con Disney sobre un “acuerdo de USD 300 millones”.

Años de carrera

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en “Black Pearl in Dead Men Tell No Tales”, que se estrenó en 2017.

Una fuente le dijo al sitio Poptopic que el actor ha estado en conversaciones con Disney desde que finalizó su mediático juicio con Heard, quien deberá pagarle USD 10,35 millones.

Disney lo sacó de la sexta y última entrega por la denuncia por abuso doméstico de Heard.

Recurso de apelación

La actriz presentó el jueves pasado un recurso de apelación al fallo por el que un jurado en los tribunales de Fairfax (Virginia) la halló culpable de difamación, hace casi dos meses.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y consistente con la Primera Enmienda”, informó el equipo de relaciones públicas de la actriz en un comunicado.

El texto, en el que no se ofrecen más detalles sobre los argumentos de la defensa de Heard, concluye que “aunque hoy se encenderán las hogueras de Twitter”, han decidido recurrir el fallo para “garantizar tanto la equidad como la justicia”.

Los abogados de Heard ya habían anunciado que apelarían el veredicto si el jurado consideraba que el artículo de opinión que la actriz firmó en 2018 en el diario The Washington Post, donde se describía como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, era considerado constitutivo de delito por difamación.