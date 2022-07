"El Gobierno que ha perdido la noción de dónde está parado"

Lo dijo el expresidente Mauricio Macri. “Nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan”, planteó. Opinó sobre los cambios en el gabinete nacional

El expresidente Mauricio Macri visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y habló sobre el posible desembarco de Sergio Massa al Gabinete de Alberto Fernández. "Son todos parte del mismo gobierno", afirmó a la prensa tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina.

El líder del PRO consideró que se vive "un momento muy difícil", pero sostuvo que "el futuro es con el campo, no contra el campo".

"Sé la angustia y la preocupación de todos. Nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan, ni rumbo, pero tenemos mucho futuro para construir", sostuvo Macri y llamó a "tener un poco de paciencia".

Consultado sobre el posible desembarco de Massa como ministro de Economía, el ex presidente, quien supo tener un buen vínculo con el tigrense al inicio del gobierno de Cambiemos, afirmó: "Son todos parte el mismo gobierno, un Gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado".

Macri llegó cerca de las 13 hs al predio de Palermo y fue recibido con aplausos y al grito de "Grande Mauricio" de las pocas personas que había en el sector por donde ingresó, que suelo ser exclusivo para expositores y prensa. Luego, se reunió con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y posteriormente, fue a almorzar al restaurante central.

También estuvo la diputada y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien evitó hablar de la posible asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Pero sí criticó al gobierno por la relación con el sector agropecuario. "El campo es un gran aporte para la Argentina, tenemos que acompañarlo, no debemos generar divisiones", dijo.

También se hizo presente el senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli. quien consideró que para salir de la crisis, "necesitamos un presidente que dirija y un buen ministro de Economía que genere confianza". Pero "tenemos un presidente que no preside, estamos complicados", dijo.

Miércoles de legisladores

Un grupo de legisladores nacionales estuvo este miércoles visitando la Expo Rural. Entre ellos estuvieron los senadores Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela (ambos de Corrientes), Luis Naidenoff (Formosa) y Mariana Juri (Mendoza), y los diputados Mario Negri (Córdoba) y Ricardo Buryaile (Formosa), que fueron recibidos por autoridades de la Sociedad Rural Argentina con quienes mantuvieron una reunión en la que se analizaron diversos temas.

Los legisladores fueron críticos frente al destrato del Gobierno hacia el campo y las producciones regionales, además, juzgaron insuficiente y oportunista a la medida anunciada ayer estableciendo una nueva normativa para la comercialización de granos, conocida como "dólar campo". Por otra parte, cuestionaron el enrarecimiento del clima social que se genera con las declaraciones acusatorias, innecesarias e injustas del presidente de la Nación y algunos políticos oficialistas.

Blanco pidió que el Gobierno “le saque el pie de encima al campo y le permita trabajar para sacar el país adelante”.

"Los correntinos Valenzuela y Vischi destacaron la resiliencia de los productores de su provincia para afrontar la interminable sequía y los incendios, el escenario cada vez más difícil que ofrece el gobierno”.

“La gente debe tomar conciencia de que si no tenemos un campo productivo no va a haber solución a nada”, indicó la senadora Valenzuela.

“El momento es complicado”, opinó el diputado nacional Ricardo Buryaile refiriéndose a los anuncios del Banco Central. “El sector agropecuario va a estar solo por 30 días con las mismas reglas de juego; pasado ese tiempo, ya no. Los otros tienen 365 días y el campo sólo un mes y con un nivel de retenciones superior. Espero que en estos 30 días podamos hablar con el Gobierno y que recapacite, que baje los decibeles de esta confrontación para encontrar una solución más razonable. ¿La medida alcanza? no. Es complicado y no lo van a tener todos los productores. Pero veamos cómo se avanza", analizó Buryaile.

"Si alguien cree que la solución son $ 6.000 más la tonelada de soja, está equivocado, no es la solución. La solución es tener en la Argentina un único tipo de cambio", sostuvo el diputado.

"No sirve el discurso de ayer del presidente, tiene que tener la responsabilidad de evitar la confrontación. Que funcionarios del Gobierno busquen violencia, tampoco ayuda. Que venga gente acá el sábado, no sirve porque no sabemos cómo termina esa película", advirtió Buryaile.

El actual titular de la Comisión de Agricultura del Congreso, aseguró que “la ley de semillas no está estancada, estamos trabajando el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial”, con una nutrida agenda para agosto.

Por su lado, Mario Negri, presidente del interbloque Juntos por el Cambio, resaltó “la incertidumbre y la desconfianza” que emana el Gobierno “que no puede explicar con el único sector que le aporta a la Argentina”.

El diputado fue contundente: “Ese estado de descomposición del Gobierno es el que marca el momento de descomposición del país”. Y advirtió que “hay un brazo del gobierno que cree que apretando o generando violencia, van a resolver un problema que el propio Gobierno no resuelve”.

FUENTE: Clarín