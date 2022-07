Rating del miércoles: Cómo les fue a “La voz Argentina” y “Canta conmigo ahora”

Sigue caliente la lucha por el rating entre las dos superproducciones de la televisión argentina en el horario central, que claramente son La voz Argentina y el flamante Canta conmigo ahora.

Repasando rápidamente: en el debut de lunes ganó el programa que encabeza Marcelo Tinelli; pero el martes el reality de Marley y compañía retomó la delantera quedando arriba por 15.2 contra 11.4.

¿CÓMO FUE EL RATING DEL MIÉRCOLES PARA “LA VOZ ARGENTINA” Y “CANTA CONMIGO AHORA”?

Este tercer enfrentamiento entre ambos ciclos volvió a quedar del lado de La voz Argentina, que fue el programa más visto del día con un promedio de 14.8 puntos de rating (según Ibope, computando siempre Ciudad y provincia de Buenos Aires).

Canta conmigo ahora quedó tercero en la tabla general del día con 11.2 (dos décimas menos que el martes), superado por la novela turca Fugitiva que hizo 11.5 de rating.

El top 5 se completó con Los 8 escalones del millón con 11.1 y Tefelé Noticias con 10.7 puntos.

Lali Espósito sobre sus citas: “Al argentino le falta magia”

Lali Espósito lanzó una confesión explosiva en La Voz Argentina, el reality que conduce Marley. En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con figuras de la música española como el rapero Rels B y la cantante Lola Índigo -a quien está dedicado su tema "N 5", según ella misma reconoció-, Lali se sinceró: "Tuve citas con más magia en España que la Argentina".

Elena Guarnier, una cubana de 30 años, llegó con su talento para cautivar a todos en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina. Desde el principio mismo de su interpretación en castellano de “I’m telling you I’m not going”, los cinco jurados notaron que había algo especial en lo que escuchaban y uno a uno se dieron vuelta.

Pero al finalizar su audición y a la hora de indagar un poco en su historia, comenzaron algunas divergencias en torno a los coaches. Durante su presentación, Elena contó que había llegado al país hace siete años y que se había casado con un argentino. Y en ese relato, La Sole notó un rictus de desencanto y se lo hizo notar. “Lo que pasa es que ya me divorcié”, contó la participante buscando dar vuelta la página.

Pero el tema había calado entre los especialistas y Mau Montaner advirtió: “No todos son iguales”, una frase que pareció de compromiso pero desató una inesperada grieta entre las mujeres del jurado. “Sí son”, corrigió Lali por lo bajo. “Yo estoy felizmente casada con un argentino”, replicó Soledad, con la mano en el pecho en modo de orgullo en referencia a su relación con Jeremías Audoglio, que comenzó en 1998 y pasó por el altar en 2007. “Es verdad Sole, pero no todos tenemos un Jere en la vida”, aceptó Lali en una aparente tregua. “En la tele tengo que decir esto, si no no vuelvo a casa”, siguió el juego la de Arequito en el mismo tono.

A esa altura, el programa había mutado de certamen de talentos a consultorio sentimental. La cubana dividió categóricamente a los argentinos a la hora de una cita: los definió como “buenazos” físicamente, pero aseguró que románticamente están “medio flojos”. Y justificó su apreciación: “Ellos son muy rápidos y a mí me gusta más la cosa tranquila”, argumentó Elena. “Somos precoces acá”, concluyó Lali, satisfecha.

Llegado ese punto de la charla, Lali fue por más en sus confesiones. "Yo tuve la dicha de vivir un ratito en otro lado y me di cuenta de que, de verdad, hay patas flojas en las citas argentinas", aseguró la actriz y cantante, que pasó largo tiempo en Madrid para las grabaciones de la serie "Sky Rojo".

"Me pasó teniendo citas en España", afirmó Lali. "¿Con quién saliste por allá?", quiso saber Ricardo Montaner. Ella se largó a reír y respondió: "Salí con muchísima gente".

"Es verdad que uno piensa al argentino que va al frente como algo positivo, pero le falta magia a la cita argentina", evaluó Lali. "El argentino es medio flojardi a veces", sostuvo. Y, entre risas, sumó: "Así sigo sola yo".