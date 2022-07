Un visitante que se filmó haciendo pintadas en el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, fue denunciado por “vandalismo” ante la Justicia luego de que se constataran daños en el área denominada Peña Sola.

Según informó el sitio oficial Argentina.gob.ar el área afectada se encuentra fuera de los circuitos habilitados para el uso público, a unos 9 kilómetros de la portada de acceso al emblemático Cañón y los daños fueron constatados por guardaparques.

Un registro audiovisual sobre una acción vandálica que fue publicado en redes sociales fue constatado hoy por los guardaparques del Parque Nacional Talampaya, en La Rioja.

“Los equipos técnicos, junto al personal de Gendarmería Nacional convocado especialmente, corroboraron el daño causado y realizaron la denuncia correspondiente ante la Justicia Federal”, se indicó.

El Parque alberga una amplia gama de antepasados de mamíferos, así como vestigios de dinosaurios y plantas, que ilustran la evolución de los vertebrados y las características de los paleoambientes del período Triásico.

El Parque conforma junto a Ischigualasto, en San Juan, el conjunto continental de fósiles más completo del mundo. El área protegida se creó como Parque Provincial en 1975 y tomó categoría de Parque Nacional en 1997. Desde el año 2000 es además Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco.

El video de TikTok

En las imágenes se observa cómo un hombre realiza dibujos en el área Peña Sola, mientras sostiene: “Estoy haciendo jeroglíficos para que sepan mis sucesores que yo estuve acá y crean que lo hice por algo específicamente y que tiene un significado”.

“Total, esto dura 2.500 años”, agrega el hombre.

El Intendente del Parque Talampaya se refirió al hecho de vandalismo

José María Hervas, el intendente del Parque Nacional Talampaya, definió que "se trabajará de manera contundente para que esta sea una medida ejemplificadora".

Sobre las sanciones, dejó en claro que "la multa le llegará al domicilio en materia contravencional y en materia penal, trabaja la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales junto a la Policía Federal".

Ante el acto de vandalismo en el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad, el intendente del Parque, José María Hervas, expresó que "siento tristeza, porque a esta altura de la vida en pleno Siglo XXI, con los medios que existen, que sigan pasando este tipo de cosas, no hace más que demostrar que todavía hace falta mucha educación en la sociedad".

"No lo digo solamente por lo que hizo esta persona, sino también por la agresividad que vemos y se vive en las redes, porque este accionar tampoco justifica otras cosas", admitió Hervas y sumó: "Lo importante de todo esto, es que la Justicia está actuando, la causa está iniciada, la Fiscalía Federal ya intervino, Parque también intervino como querellante también, el Ministerio de Ambiente de la Nación, Parques Nacionales, están trabajado en el tema".

El área afectada se encuentra fuera de los circuitos habilitados para el uso público

"Se trabajará de manera contundente para que esta sea una medida ejemplificadora y ojalá que estas cosas no sucedan más", argumentó el intendente del Parque Nacional Talampaya, y además, reflexionó: "Fue una imprudencia muy grande producto de la mala educación".

Asimismo, especificó que "el hecho ocurrió sobre la ruta, es un área que no está abierta al público, es un lugar de paso. En cuanto a la afluencia turística, es un lugar que no está en la planificación de nada. Está a escasos kilómetros del ingreso a Talampaya en un lugar que se llama la Peña Sola, que es una afloración rocosa sedimentaria, en medio de la nada, de 30-40 kilómetros de profundidad por uno 15 de altos".

En ese lugar, el turista comenzó a realizar unos gravados "parodiando a las culturas milenarias que supieron dejar sus grabados en el cañón. Si fue un chiste le salió mal, y bueno quedará una cicatriz que producto del zonda, la lluvia y de los factores meteorológicos se irá yendo, pero la cicatriz quedará, en un lugar que es Parque Nacional, que es la categoría de conservación más alta que tiene Argentina, en un sitio Patrimonio de la Humanidad y en una de las 7 Maravillas que tiene Argentina".

"Sea profundo o leve el gravado el daño es igual, porque no se evalúa la profundidad del daño, sino que infringió la ley, paró en un lugar no autorizado, etc.", admitió.