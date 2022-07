Horóscopo: los cinco signos más calientes

La astrología es la interpretación de la personalidad mediante símbolos representados por los planetas en el cielo, en el día y la hora de nuestro nacimiento. Los signos del zodíaco pueden determinar que una persona sea más trabajadora, sea más sensible, e incluso puede decirnos quienes son los que más se enamoran y quienes solo buscan aventuras.

Estas características pueden hacer que conectemos mejor con una persona, dependiendo su signo. Entre los doce signos del zodiaco, hay algunos que se caracterizan por ser muy fogosos y calientes en la cama. A muchos de ellos les gusta experimentar y saber ver el placer como algo que debe ser compartido de a dos (o de más en algunos casos).

Es así como algunos signos del zodiaco son una experiencia muy buena para pasar una o varias noches y, de paso, aprender cosas nuevas sobre los demás y sobre uno mismo, lo que puede valer mucho en el futuro.

Conocé los signos más calientes

Tauro: No lo parecen, pero los taurinos en la cama son un fuego. Al estar regido por Venus, es de dejarse llevar por sus placeres. Le gusta disfrutar, pero también hacer disfrutar y en la cama es de usar todos sus sentidos.

Virgo: El hecho de ser detallistas, lo trasladan a la cama. Los Virgo se caracterizan por ser muy atentos, les da placer que la otra persona lo tenga y le gusta mucho experimentar y comprobar las distintas formas de que la otra persona la pase muy bien en la cama. Aunque no lo parezca, son muy abiertos a nuevas ideas y fantasias

Escorpio: Los escorpio son el salvajismo hecho persona. Amantes de la experimentación, siempre van a querer llevar todo más allá. Lo mejor es que no se andan con vueltas. Si quieren sexo, lo dirán o demostrarán abiertamente. Eso sí, hay que seguirles el ritmo.

Los signos del zodiaco con más actividad en la cama disfrutan la intimidad a su manera.

Aries: Suelen dar todo en la cama y son amantes de las experiencias al aire libre. No obstante, no son de aceptar nuevas ideas por parte de sus amantes, solamente juegan con sus fantasías y no incorporan nuevas. Pero a sus ideas, les meten mucha furia.

Leo: Los leoninos son extremadamente ardientes cuando quieren pasarla bien y hacer que la otra persona la pase bien. Suelen ser muy entregados en su relación en todo aspecto y están abiertos a las nuevas propuestas, si hay confianza con la otra persona.

Pocas parejas se declararían en quiebra debido a una incompatibilidad sexual. Sin embargo, si entendiéramos mejor este concepto y sus consecuencias, tal vez las rupturas serían menos dolorosas, dramáticas, exentas de víctimas y verdugos y hasta amigables.

En mi vida erótica he descubierto que la dimensión sexual es otra muy distinta a la afectiva o amistosa, y que no siempre concuerda con nuestros gustos o aficiones. He tenido amantes por los que, en un primer momento, no hubiera dado un duro. Y si alguien me los hubiera presentado con intenciones de Celestina me hubiera reído en su cara. Sin embargo, todo cambiaba radicalmente y por arte de magia cuando se pasaba al plano horizontal. He conocido también personas encantadoras, con las que me hubiera ido al fin del mundo pero nunca al dormitorio; porque la cosa, no se sabe muy bien por qué, nunca llegaba a funcionar.

“No hay feeling”, con este mantra abortamos muchas relaciones sin pensar demasiado, muchas veces sin siquiera haber empezado, y hacemos pasar al siguiente en el particular casting erótico. ¿Cuántos buenos amantes habrán sido descartados por una poco exitosa primera vez?, ¿cuántas parejas sexualmente incompatibles podrían haberse evitado si no fuera por los narcóticos efectos del enamoramiento?

Descubrir que uno es sexualmente incompatible con el ligue de una noche o con alguien con el que está empezando a salir no es un drama, pero la cosa se complica si el interfecto/a es el hombre o la mujer perfecta en todo menos en la cama -¡mierda!-, o si resulta que es la persona con la que hemos compartido media vida.

Desgraciadamente, no existen todavía pruebas fiables para detectar la incompatibilidad sexual, al modo de las que se usan para descubrir si uno es alérgico al polen, al polvo o a las gramíneas y, por otro lado, muchos de los problemas con los que las parejas acuden a los sexólogos pueden solucionarse fácilmente. La verdadera incompatibilidad es algo más sutil, o más obvio según se vea, porque a menudo nos fijamos demasiado en los árboles y éstos nos impiden ver el bosque.

Tal vez muchos no tengan todo el sexo que quisieran pero, en la vida también hay otras cosas, ¿no?