El personaje de Freddy Krueger tiene dos historias de origen. Por un lado, la concebida por Wes Craven para su clásico de 1984, Pesadilla (A Nightmare on Elm Street), aquella en la que veíamos cómo ese villano que resistió el paso de las décadas asesinaba a sus víctimas mientras dormían, hecho que se replicaba en la vigilia. Ese espíritu maligno que había regresado de su propia muerte en busca de venganza -y tras ser quemado vivo por los padres de las personas que había matado- es todo un clásico del cine de terror, así como también una de las mejores creaciones del recordado Craven.

Por otro lado, nos encontramos con la historia de origen que alimentó la creatividad del cineasta, quien tomó inspiración para delinear al personaje de Freddy del lugar menos pensado. De manera inevitable, hubo varios mitos respecto de cómo Krueger (interpretado originalmente por Robert Englund, a quien recientemente pudimos ver en Stranger Things, en otro guiño retro de la serie de los hermanos Duffer) cobró forma definitiva.



En un comienzo se creía que lo que había incitado a Freddy a vengarse -ese incendio en el que muere- estaba tomado de un hecho real. Todo surgió cuando una persona llamada Lamaur Foster realizó un curioso posteo en su cuenta de Facebook. En la publicación, aseguraba haber encontrado la imagen de la tumba de un homicida llamado Frederik Kruger, quien en 1880 había asesinado a 20 niños con un elemento filoso usado comúnmente en la jardinería.

El relato de Foster fue tan convincente que comenzaron a difundirse notas respecto de cómo Craven habría tomado la historia de ese asesino serial para darle vida a su propio Freddy. Al poco tiempo, el mismo usuario aseguró que había inventado esa narrativa, pero la leyenda urbana ya estaba instalada, y se le fueron sumando datos de manera indetenible. En fin de cuentas, no hubiese sido la única vez que un director aludía a un caso real dentro de una ficción, por lo que el relato de Foster no sonaba tan descabellado.



La verdadera historia





El director de Scream nunca supo de la existencia de Frederik Kurger y posiblemente hubiese permitido que se especule sobre cómo creó a uno de sus personajes más famosos. Sin embargo, en una entrevista con Vulture en la que se explayó en detalle sobre el rodaje de Pesadilla, decidió compartir cómo Freddy apareció en su imaginación, y su origen es profundamente triste.

Mientras leía Los Angeles Times, Craven se encontró con un artículo que llamó su atención. En el mismo, se contaba la historia de una familia que había logrado escapar de los “killing fields”, los Campos de la Muerte, como se denominaron a los campos de exterminio de Camboya donde aconteció el genocidio perpetrado por el régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. La familia sobre la que leyó Craven pudo escapar a tiempo y se instaló en los Estados Unidos con la esperanza de dejar el trauma atrás y construir una nueva vida allí. “Todo iba bien con ellos, hasta que de repente el hijo comenzó a tener pesadillas perturbadoras”, le compartió Craven a Vulture sobre el caso real que tanto lo había shockeado. “Era el hijo más pequeño”, sumó. “Les contaba a sus padres que tenía miedo de dormirse porque, si lo hacía, aquello que lo estaba persiguiendo lo iba a terminar atrapando”.



El pánico que sentía el joven en cuestión era tan grande, que dejó de dormir por varios días consecutivos, preocupando enormemente a su familia, quien intentó calmar su crisis. “Un día se durmió y sus padres pensaron que la pesadilla se había terminado”, recordó Craven, sin mencionar la identidad del individuo. Todo parecía estar mejor en la vida del joven hasta que sus padres fueron despertados una noche con unos gritos desgarradores. “Para el momento en que fueron a la habitación a verlo, ya estaba muerto”, contó un conmocionado Craven. “Era un chico que estaba teniendo una visión horrorosa que todo su entorno adulto estaba negando. Eso fue lo que originó la premisa de Pesadilla”, reveló, echando por tierra cualquier especulación sobre cómo surgió Freddy, personaje al que Wes quería despedir en Pesadilla ya que no estaba interesado en una secuela y, mucho menos, en una saga.

En otro tramo más que interesante de la entrevista con Vulture, la cual brindó un año antes de su muerte - el 30 de agosto de 2015, por un tumor cerebral-, Craven contó cómo su madre, Caroline, no quería ver sus películas, con excepción de Música del corazón, el film de 1999 que es una anomalía en la filmografía de quien se consagró como uno de los maestros del terror. “Mi madre nunca vio nada de lo que hice hasta que salió Música del corazón con Meryl Streep. Cada vez que me veía, me decía como una súplica: ‘Querido, ¿por qué no hacés films bonitos?’ Ella era una mujer que había trabajado mucho para mandarme a la universidad y, bajo su óptica, yo me había ido para hacer películas dementes y repletas de violencia. Por mucho tiempo, pensé que le había fallado a mi familia”, rememoró el cineasta oriundo de Ohio en un pasaje íntimo de la charla que brindó sobre el nacimiento de su obra cumbre.

La infancia de Craven, otro factor clave



La historia del joven que escapó del genocidio para morir tiempo después en los brazos de sus desconcertados padres era tan trágica, que repensar la saga de Pesadilla ahora se vuelve un ejercicio movilizante. De todas maneras, Craven aclaró que ese hecho que tanto lo impactó no fue el único que sentó las bases de Freddy.

Cuando era pequeño, Wes veía constantemente a un hombre “muy aterrador” pasar por la ventana de su casa y detenerse para mirarlo, y luego seguir caminando. La imagen vívida que el director tenía de esa persona también contribuyó a la gestación de Krueger. “Me asustaba muchísimo cuando pasaba así que me escondía en las sombras y esperaba hasta que lo escuchaba irse. El hombre no solo se paraba a mirarme fijo sino que lo hacía con una actitud de: ‘Sí, te sigo mirando’. Me daba pánico”, contó el director de Vuelo nocturno.

Así, el artículo de Los Angeles Times y el episodio de la infancia de Craven se unieron para la concepción de Freddy Krueger, como si el realizador hubiese pensado: “Si esto me aterró a mí, ahora yo haré lo mismo con mis personajes y con la audiencia”. La historia demostró que logró con creces su cometido, especialmente con el primer film de una saga que luego viró más hacia la comedia negra y a la autoconciencia. Como ejemplo de esto tenemos a Freddy vs. Jason, el slasher de Ronny Yu que mostraba el épico crossover de villanos.

Robert Englund, el actor que protagonizó a Freddy Krueger, tiene un papel breve pero indeleble en la cuarta temporada de Stranger Things

En 2016 con motivo de su visita a la Comic-Con Argentina, Robert Englund aportó su lectura sobre Freddy, su rol más icónico: “Freddy es, en parte, el mal que las mujeres enfrentaron. En 1984, estaban en un momento muy alto los divorcios, quizás el más alto en la historia, y había mucho abuso doméstico de píldoras y alcohol. El fin de la inocencia en la familia. Freddy es un símbolo de eso. Las películas no son acerca de Freddy, sino acerca de las mujeres que lo vencen y sobreviven. Así sea Nancy, Alice, la hija, Monica Kina en Freddy vs. Jason. Siempre hay una mujer fuerte. Siempre me sentí muy orgulloso de eso”, manifestó el actor, remarcando que no le agrada Freddy.“No lo amo. Y ese maquillaje es una patada en las bolas. Pero para mí como actor fue muy liberador, cambiar la voz, esconderme en el maquille y moverme distinto. Fue divertido ser un poco más grande que la vida por un rato”, remarcó.

En cuanto a la reveladora “historia oral” sobre Pesadilla publicada por Vulture, allí también aparece el testimonio de Englund, quien reconoció no creer que el film pudiera convertirse en un éxito tan grande. “Me llevó un largo tiempo darme cuenta de lo enorme que era la película. Estaba en Nueva York firmando autógrafos en una convención de ciencia ficción. Estaba junto a William Shatner y la fila de fanáticos que me esperaban a mí se trasladó hacia la calle, por toda la avenida. Luego de eso, me sumé feliz a ese viaje que fue Pesadilla, y me alegra haberlo hecho, porque de lo contrario hubiese permanecido en Santa Clarita haciendo obras de teatro”, concluyó el actor, quien fue reemplazado por Jackie Earle Haley en el relanzamiento de la saga en 2010, con dirección de Samuel Bayer y producción de Michael Bay.